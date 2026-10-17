La izquierda española se presenta dividida a las elecciones y con las encuestas en contra

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el 5 de octubre de 2026 para convocar elecciones anticipadas.

MADRID.- Los partidos de izquierda Frente Amplio y Podemos se presentarán por separado en la mayoría de territorios en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre, incluyendo Madrid y Cataluña, aunque concurrirán unidos al Senado para optimizar los resultados electorales, mientras se enfrentan a las encuestas negativas sobre la intención de voto.

La coalición Frente Amplio (impulsada por Izquierda Unidad, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes) mantuvo las puertas abiertas, hasta el último minuto del viernes, a Podemos para sentarse a negociar y planteó una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida "prioritario" para Madrid y Cataluña.

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El izquierdista Podemos respondió con una oferta para llegar a acuerdos en varios territorios en las candidaturas del Congreso, sin incluir Madrid ni Cataluña. Pero nada más acabar el plazo para registrar coaliciones electorales, este viernes a medianoche, fuentes del Frente Amplio confirmaron que irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña.

El Frente Amplio dijo a través de un comunicado "querríamos haber llegado a un acuerdo global con Podemos. Un acuerdo de inclusión que le diera derechos en la coalición, representación, recursos y que formara parte de la toma de decisiones. Hemos planteado todas las opciones sin líneas rojas. No han querido aceptar la propuesta. Están en su derecho. Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido. Lo haremos las que estamos".

La lista de Podemos en Madrid estará encabezada por Irene Montero y el de Frente Amplio Emilio Delgado (Más Madrid), aunque la candidata a la Presidencia del Gobierno de esta coalición será Ada Colau, quien irá como número uno por Barcelona.

La decisión de Frente Amplio no es habitual: tradicionalmente los candidatos a la Presidencia del Gobierno van encabezando la lista por Madrid al Congreso.

Acuerdos electorales

Podemos dejó claro que no estaba dispuesta a romper el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para colaborar en Cataluña y para que Irene Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, realicen campaña juntos en el resto de España.

Este anuncio descolocó a todos los partidos de Frente Amplio, que se cruzaron ofertas de negociación con Podemos en los últimos días, la mayoría de ellas mediante los medios de comunicación, pero sin resultados.

El acuerdo entre Frente Amplio y Podemos solo fue posible en Canarias y en la Comunidad Valenciana, en el primer caso junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista y en el segundo dentro de una coalición liderada por Compromís y que completan Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Frente Amplio concurrirán al Senado en una lista conjunta y bajo una única papeleta en las elecciones.

Oferta de vivienda

Aunque la campaña oficial no empieza hasta dos semanas antes de la votación, las principales fuerzas lanzaron el 10 de octubre su maquinaria electoral en un clima de creciente malestar entre la población y fuerte crispación política.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a "reforzar" el decreto de vivienda, una propuesta que realiza tras años de crisis y en medio de las elecciones. La oferta fue hecha al lanzar su campaña electoral en Andalucía, en un país conmocionado por la muerte de la anciana Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda.

Sin mayoría parlamentaria y sometido a una creciente presión política, el socialista Sánchez hizo una última apuesta al convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

"La política de vivienda no tiene fecha de caducidad", dijo Sánchez ante unos 5.000 seguidores en la localidad andaluza de Dos Hermanas.

“Pedro Sánchez es un trilero, como se dice en España a los tramposos, y lo ha demostrado durante los ocho años de gobierno. Tiene un plan o varios bajo de la manga y no va a dejar que estas elecciones sean tranquilas; va a morir matando”, dijo recientemente el presidente del Partido Popular español en EEUU, Juan José Núñez, al DIARIO LAS AMÉRICAS.

FUENTE: Con información de EFE/AFP