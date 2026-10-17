sábado 17  de  octubre 2026
MUNDO

La izquierda española se presenta dividida a las elecciones y con las encuestas en contra

El Frente Amplio y Podemos, partidos de izquierda, se medirán por separado en la mayoría de territorios en las elecciones generales de España en noviembre

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el 5 de octubre de 2026 para convocar elecciones anticipadas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realiza una declaración televisada desde el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el 5 de octubre de 2026 para convocar elecciones anticipadas.

AFP
Por Elena Moreno

MADRID.- Los partidos de izquierda Frente Amplio y Podemos se presentarán por separado en la mayoría de territorios en las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre, incluyendo Madrid y Cataluña, aunque concurrirán unidos al Senado para optimizar los resultados electorales, mientras se enfrentan a las encuestas negativas sobre la intención de voto.

La coalición Frente Amplio (impulsada por Izquierda Unidad, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes) mantuvo las puertas abiertas, hasta el último minuto del viernes, a Podemos para sentarse a negociar y planteó una propuesta in extremis que incluía un puesto de salida "prioritario" para Madrid y Cataluña.

Lee además
Alberto Núñez Feijóo, (PP), dijo que su visita a Ceuta es un compromiso para que todo regrese a la normalidad (AFP)
ELECCIONES

Núñez Feijóo lanza simbólicamente su candidatura en Ceuta con la promesa de cambio en España
 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)
POLÍTICA

Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa

El izquierdista Podemos respondió con una oferta para llegar a acuerdos en varios territorios en las candidaturas del Congreso, sin incluir Madrid ni Cataluña. Pero nada más acabar el plazo para registrar coaliciones electorales, este viernes a medianoche, fuentes del Frente Amplio confirmaron que irán por separado en la inmensa mayoría de territorios, entre ellos Madrid y Cataluña.

El Frente Amplio dijo a través de un comunicado "querríamos haber llegado a un acuerdo global con Podemos. Un acuerdo de inclusión que le diera derechos en la coalición, representación, recursos y que formara parte de la toma de decisiones. Hemos planteado todas las opciones sin líneas rojas. No han querido aceptar la propuesta. Están en su derecho. Somos 15 organizaciones. Queríamos ser 16. Una no ha querido. Lo haremos las que estamos".

La lista de Podemos en Madrid estará encabezada por Irene Montero y el de Frente Amplio Emilio Delgado (Más Madrid), aunque la candidata a la Presidencia del Gobierno de esta coalición será Ada Colau, quien irá como número uno por Barcelona.

La decisión de Frente Amplio no es habitual: tradicionalmente los candidatos a la Presidencia del Gobierno van encabezando la lista por Madrid al Congreso.

Acuerdos electorales

Podemos dejó claro que no estaba dispuesta a romper el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para colaborar en Cataluña y para que Irene Montero y el candidato de ERC, Gabriel Rufián, realicen campaña juntos en el resto de España.

Este anuncio descolocó a todos los partidos de Frente Amplio, que se cruzaron ofertas de negociación con Podemos en los últimos días, la mayoría de ellas mediante los medios de comunicación, pero sin resultados.

El acuerdo entre Frente Amplio y Podemos solo fue posible en Canarias y en la Comunidad Valenciana, en el primer caso junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista y en el segundo dentro de una coalición liderada por Compromís y que completan Esquerra Unida del País Valencià, Podem y Esquerra Republicana del País Valencià.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición Frente Amplio concurrirán al Senado en una lista conjunta y bajo una única papeleta en las elecciones.

Oferta de vivienda

Aunque la campaña oficial no empieza hasta dos semanas antes de la votación, las principales fuerzas lanzaron el 10 de octubre su maquinaria electoral en un clima de creciente malestar entre la población y fuerte crispación política.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a "reforzar" el decreto de vivienda, una propuesta que realiza tras años de crisis y en medio de las elecciones. La oferta fue hecha al lanzar su campaña electoral en Andalucía, en un país conmocionado por la muerte de la anciana Maricarmen Abascal, convertida en símbolo de la crisis de la vivienda.

Sin mayoría parlamentaria y sometido a una creciente presión política, el socialista Sánchez hizo una última apuesta al convocar elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

"La política de vivienda no tiene fecha de caducidad", dijo Sánchez ante unos 5.000 seguidores en la localidad andaluza de Dos Hermanas.

“Pedro Sánchez es un trilero, como se dice en España a los tramposos, y lo ha demostrado durante los ocho años de gobierno. Tiene un plan o varios bajo de la manga y no va a dejar que estas elecciones sean tranquilas; va a morir matando”, dijo recientemente el presidente del Partido Popular español en EEUU, Juan José Núñez, al DIARIO LAS AMÉRICAS.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

Milei viaja a España la próxima semana para apoyar a la derecha en precampaña electoral

Michelle Bachelet y el gobierno que abrió la puerta a la refundación

Joaquín Sabina reflexiona sobre el fracaso del comunismo en Latinoamérica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
POLÍTICA

¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

La cinta policial bloquea el acceso a la Escuela Primaria Silver Rail un día después de un tiroteo en la escuela en Bend, Oregon, el 16 de octubre de 2026.
EEUU

Autor de tiroteo en Oregón que mató a cuatro personas, parecía solitario y retraído, afirman vecinos

La llamada Madre de todas las bombas (MOAB), el mayor misil no nuclear del arsenal del Pentágono conocido. (Inteligencia Artificial).
GUERRA

Trump descarta armas nucleares y despliegue de tropas en Irán, pero no excluye uso de la bomba MOAB

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, reacciona tras la conclusión de un partido ante el Columbus Crew, el 1 de agosto de 2026.
FÚTBOL

Con varios homenajes en el horizonte, Messi mantiene la mira en los playoffs de la MLS

Te puede interesar

El dictador Raúl Castro (centro vestido de verde olivo) y el exvicepresidente José Ramón Machado Ventura (izquierda) asisten a un mitin del Primero de Mayo en La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 2026. El nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, les indica con la mano derecha hacia dónde deben drigirse.
CUBA

Cuerpos represivos y burguesía castrista, destino de combustible importado desde EEUU

Por IVÁN GARCÍA
El presidente Donald Trump habla con los periodistas en la Casa Blanca.
Economía

Trump suspende temporalmente sanciones del Congreso contra Rusia por "interés nacional"

La representante federal por Minnesota, la demócrata radical musulmana, Ilhan Omar.
ANÁLISIS

Investigan a Ilhan Omar por presunto fraude migratorio y un inusual incremento patrimonial

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.
POLÍTICA

¿Qué pasa con el conflicto de Ucrania-Rusia y el rol de Estados Unidos?

 María Corina Machado habla con la comunidad venezolana exiliada en Panamá, 23 de mayo de 2026.
DECLARACIONES

María Corina Machado lanza advertencia sobre Alejandro Betancourt y revela qué podría pasar con Delcy Rodríguez