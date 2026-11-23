MIAMI.- Las autoridades de Miami-Dade descartaron este lunes una amenaza de bomba en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), que permaneció bajo cierre preventivo durante la tarde mientras se desarrollaba un operativo de seguridad.

Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, las instalaciones penitenciarias fueron cerradas temporalmente como medida de precaución, mientras los agentes iniciaban las investigaciones y coordinaban el despliegue de recursos especializados, entre ellos la unidad canina K-9.

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Tras concluir la inspección del recinto, las autoridades confirmaron que no se detectó ninguna amenaza.

Hasta el momento, la Oficina del Sheriff no ha divulgado detalles adicionales sobre el origen del reporte que motivó la movilización policial.

FUENTE: Oficina del Sheriff de Miami-Dade