Red de apoyo y herramientas organizativas, aliados de adultos con autismo

MIAMI.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el autismo engloba un conjunto de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. En ese sentido, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una afección del desarrollo neurológico con implicación multidimensional. Entre otros aspectos, se manifiesta con una interacción social disminuida, deficiencias en la comunicación mediante el lenguaje verbal y no verbal e inflexibilidad en el comportamiento por presentar conductas repetitivas e intereses restringidos.

ESTUDIO Si no hay pruebas de que la salud de la madre en el embarazo se relacione con el autismo, ¿qué influye entonces?

Sin embargo, la especialista asevera que hay personas con esta condición que pueden pasar desapercibidas hasta la adultez. “El autismo se manifiesta de forma diferente en cada individuo y los criterios están definidos por el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales. En la más reciente actualización, el manual habla de las conductas, intereses y actividades restringidas y repetitivas, los déficits en la comunicación e interacción social y la hipo o hiperactividad sensorial”, señala.

Rengifo sostiene que dentro de los factores que inciden para la incorporación de las personas con autismo a la sociedad figuran las barreras de participación en todos los ámbitos: social, laboral, escolar, incluso en el familiar. Acota que, a veces, el entorno es bastante limitante o excluyente.

“Dentro de las barreras se presentan las suposiciones, cuando se cree que la persona por sus desafíos sensoriales no quiere participar y resulta que solo necesita algunos ajustes para llevar a cabo determinada actividad. Otra situación se da al creer que la persona no tiene interés en relacionarse o en determinada actividad cuando no saben cómo iniciar, cómo establecer ese primer contacto”, afirma la psicóloga.

Resalta, además, el caso de las barreras sensoriales que engloban los desafíos propios del espectro autista como la hipersensibilidad en cuanto a olores, texturas; y la hiperactividad visual relativa a los colores. Los tonos muy brillantes suelen ser bastante incómodos de percibir.

La directora del grupo Madres Azules dice que también es importante tener en cuenta las barreras representadas por personas que pueden tener comportamientos estereotipados, y movimientos repetitivos. “En estos casos, hay dificultad para los cambios bruscos en la rutina, en las instrucciones que no se dan o no se comprenden y pueden llevar a un resultado que no esperado, por ejemplo, por los empleadores”, puntualiza.

Frente al trastorno

La psicóloga clínica Karen Aldana subraya que el entorno de las personas con autismo debe conocer qué es el trastorno del espectro y cuáles son sus características a fin de generar los apoyos necesarios para que la persona se pueda desenvolver.

Añade que existen ciertos grados de afectación. “El grado uno es el que requiere la menor cantidad de apoyos para desenvolverse, suelen tener un mejor funcionamiento a nivel cognitivo y usualmente son personas que al llegar a la adultez pueden tener un oficio, incluso una profesión. Dependiendo de sus capacidades y fortalezas, muchos tienen profesiones que son bastante exigentes a nivel artístico, científico u otras áreas y puede tener cierto grado de independencia, eso no quiere decir que los síntomas no estén, pero pueden tener mayores posibilidades de involucrarse socialmente”, expresa.

La especialista sostiene que en el caso de los adultos con autismo en grado moderado, grave, grado dos o tres también se requiere de la puesta en marcha de apoyos de organizaciones para primero conocer qué es la condición y cuál es el abordaje idóneo, así como ubicar los lugares donde puedan realizarse talleres vocacionales.

Aldana destaca que, generalmente, se piensa que la persona adulta que presenta la condición de autismo, sobre todo los que están en el grado uno y dadas las dificultades en la sociocomunicación, no pueden tener una vida plena: “Realmente pueden llegar a aprender a vincularse a su manera, sus formas, encontrar personas con intereses en común e incluso a hacer familia perfectamente, con algunas limitaciones. Pero, en todas las familias siempre hay algo que se puede considerar una limitación”.

La psicóloga señala que el diagnóstico es esencial para saber dónde funcionaría más la persona, “y respetando su individualidad” que la persona participe y tome sus decisiones.

Herramientas clave

La psicóloga Damellys Rengifo sostiene que la cotidianidad de los adultos con autismo implica el empleo de herramientas para la organización y planificación. Explica que las personas que están dentro del espectro suelen ver afectadas sus funciones ejecutivas.

“Estas funciones son una serie de habilidades que permiten planificar, organizar, jerarquizar, llevar un orden, una secuencia en el día a día. Entonces, cuando se presentan toda esta serie de desafíos, necesitamos de algunos apoyos y dentro de estos apoyos podemos encontrar las agendas visuales”, asevera.

Indica que estas agendas pueden construirse con material reciclable o material impreso, como por ejemplo Picto-Selector, en los cuales se teclea la palabra o la oración y arroja un resultado como secuencia de imágenes que sirven para guiarse.

Rengifo señala que también están los calendarios que presentan las actividades mensuales o semanales. “La ansiedad va muy de la mano con el autismo y en algunas ocasiones o en algunas personas anticipar con mucha antelación puede generar eh mucha más ansiedad”, subraya.

En este contexto, para los adultos con autismo son muy útiles las listas de tareas y temporizadores en el uso de los para medir el tiempo establecido para determinada actividad.

“También existen herramientas de comunicación sobre todo para las personas que tienen una necesidad de apoyo mucho más importante, mucho más grande. Aquí tenemos los sistemas de apoyo aumentativos y alternativos”, agrega.

La especialista refiere que existen herramientas que suelen utilizarse para las alteraciones en el procesamiento sensorial en aquellas personas que necesitan constantemente de algún tipo de estímulos para presionar. “Las personas que registran estos estímulos muy por debajo, buscan constantemente algunas sensaciones, brazos apretados, ropa mucha más ajustada, y algunos masajes que sean de presión en el cuerpo”, explica.

En el lado opuesto, dice la psicóloga, están las personas que necesitan espacios de mucha más calma.

En esta ecuación, según la psicóloga, no pueden obviarse las herramientas para la regulación emocional, como la relajación, la respiración, las técnicas de mindfulness y algunas otras técnicas que son facilitadas por el profesional de la salud mental.

Otro aspecto son rutinas para el autocuidado, algunas rutinas específicas para cada persona, con lo cual desarrollan estrategias de afrontamiento ante situaciones abrumadoras.

@snederr

FUENTE: Con información de la OMS/Diario Las Américas