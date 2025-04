Eva Longoria: "No me daban papeles de latinas ni de gringas"

“Para mí es un honor muy grande recibir este reconocimiento y más aún en un país que quiero tanto desde hace muchos años. Siempre me siento en casa en España. tengo casa en Marbella, pero cada vez que estoy en España, y lo digo de corazón, me han tratado tan bien a a mí y a toda mi familia. Y lo agradezco muchísimo” dijo Eva Longoria a medios internaciones, entre ellos DIARIO LAS AMÉRICAS, durante una conferencia de prensa en el Teatro Albéniz un día antes de recibir el premio en honor a su trayectoria en la gran pantalla.

Longoria resaltó la importancia de promover la conexión entre latinos, al tiempo que bromeó sobre el origen de su acento, que dijo tener una mezcla “rara” al recordar sus raíces.

“Estoy nerviosa de hablar español aquí en España. Nací en Texas y no crecí hablando español; tuve que aprenderlo y lo aprendí en Madrid con madrileño. Luego me fui y me casé con un mexicano. O sea, mi acento es raro (risas), porque digo vosotros en México en vez de ustedes, sumo en vez de jugo de naranja, muy complicado. Soy tejana, mexicoamericana, pero tengo sangre española, específicamente asturiana. Y me encanta la conexión especial que existe entre México y España y que este evento celebre la conexión de los latinos y el talento de nuestra comunidad”, expuso.

Asimismo, destacó que representar sus raíces latinas y a la mujer ha formado parte de su esencia.

“Desde muy joven he tenido he tenido el sueño de representar con orgullo mis raíces y de honrar a las mujeres específicamente de mi cultura. Y estar aquí hoy recibiendo este premio me llena de una profunda humildad y gratitud. Me encanta que este evento une al talento de este gran grupo de países. Y estoy feliz de ser parte de este grupo y de estar rodeada de este gran talento. Estoy muy honrada y orgullosa de ver lo grandes que somos. Estoy muy agradecida, muchísimas gracias por este premio”, dijo.

La actriz enfatizó en que quiso ser productora y directora para aportar a que existan más roles para latinos en Hollywood.

“No quería esperar las oportunidades. Y creo que sí está bajando; cada año hay menos latinos y mujeres frente y detrás de cámaras. Estoy tratando, no de buscar talento porque tenemos bastante talento latino, sino de ponerlos en alto. Y siempre que contrato doy oportunidades a latinos y a mujeres", afirmó.

Recordó que la dualidad de pertenecer a dos culturas frenó su carrera; hubo un momento en el que no le ofrecían personajes por no encajar en ningún rol anglo o latino.

“No me estaban dando papeles de latinas ni de gringas. Cuando hacía un casting para [interpretar] a una latina que hablaba español, no podía. Y cuando iba a uno para una americana, era demasiado latina”, señaló.

Entre las actrices con quienes le gusta trabajar está la boricua Roselyn Sánchez.

“Quiero trabajar con todas las actrices. Una de mis musas es Roselyn Sánchez de Puerto Rico. Siempre que tengo un proyecto pienso en ella. También con Jessica Alba. Hay mucho talento con quienes quiero trabajar. Y de Colombia, Shakira es un amor, ojalá quisiera actuar".

Además de homenajear a Eva Longoria, se reveló la predilección de la audiencia. El Premio Platino del Público a la mejor película iberoamericana recayó sobre la española La infiltrada, de Arantxa Echevarría. La colombiana Cien años de soledad se alzó con el Platino del Público a la mejor miniserie o teleserie cinematográfica.

El galardón del público a la mejor interpretación femenina fue para Carolina Yuste por su papel en La Infiltrada. El actor favorito del público fue Luis Tosar por su interpretación en La infiltrada.

Los ganadores de los Premios del Público a la mejor interpretación masculina y femenina en miniserie o teleserie cinematográfica fueron, respectivamente, Claudio Cataño por Cien años de soledad (Colombia) y Candela Peña por El caso Asunta (España).