China reduce trabajadores por caída de producción, tras aranceles de EEUU

De acuerdo con el Financial Times, algunos dueños de fábricas afirmaron que están reduciendo las horas extra o el trabajo los fines de semana. Según Wang Xin, directora de la Asociación de Comercio Electrónico Transfronterizo de Shenzhen, muchos están "extremadamente ansiosos" y han pedido a fábricas y proveedores que detengan o retrasen entregas. En algunas fábricas chinas se ha suspendido la producción durante una o dos semanas.

"Los pedidos de exportación desaparecieron, así que hemos detenido temporalmente", dijo una trabajadora de 28 años de una fábrica de plásticos en la provincia de Fujian.

Medidas de contingencia

Las fábricas más dependientes de EEUU son las que han dado licencia a toda la plantilla. Tres reclutadores de fábricas en Guangdong que trabajan con fabricantes expresaron que más plantas están recortando horas extras y trabajo de fines de semana.

Por su parte, los trabajadores han publicado videos en la plataforma Douyin en las que se aprecian fábricas silenciosas. Directivos de DeHong Electrical Products en Dongguan, provincia de Guangdong, dieron un mes de permiso con salario mínimo a sus empleados. Argumentaron que la fábrica afronta "una presión significativa a corto plazo" tras la suspensión de pedidos por parte de sus clientes.

Mientras tanto, las grandes empresas tecnológicas y las ciudades con alta concentración de exportadores, como Shenzhen y Dongguan, desarrollan programas de apoyo para "estabilizar el comercio exterior".

En un aviso de DeHong, la empresa señaló: "La dirección está trabajando arduamente para encontrar soluciones, incluyendo expandirse a nuevos mercados y optimizar estructuras de costos, para que podamos reanudar operaciones normales lo antes posible".

El pasado 15 de abril, el presidente Donald Trump dijo que es responsabilidad de China, y no de Estados Unidos, acudir a la mesa de negociaciones sobre comercio. En una declaración de Trump, leída por su portavoz Karoline Leavitt, señaló: "China necesita alcanzar un acuerdo con nosotros. No tenemos que hacer un trato con ellos. No hay diferencia entre China y otro país, excepto que son mucho más grandes".

FUENTE: Con información de El Economista/Financial Times