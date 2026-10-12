lunes 12  de  octubre 2026
OPINIÓN

No impongan impuestos al sueño americano

Nuestra oficina ofrece planes de pago, aplazamiento de impuestos sobre la vivienda principal para las personas mayores que cumplen los requisitos

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade.&nbsp;

Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade. 

YENIER MARTÍNEZ
Por Dariel Fernández

Todos los días, familias llegan a mi oficina para pagar sus impuestos sobre la propiedad. Muchas traen dos tarjetas de crédito. A veces, tres. He visto a personas contar efectivo sobre el mostrador y dividir entre varios métodos de pago una factura que apenas pueden cubrir.

Nuestra oficina ofrece planes de pago, aplazamiento de impuestos sobre la vivienda principal para las personas mayores que cumplen los requisitos. Nadie debería necesitar un plan de pago para permanecer en una casa que ya compró. Por eso voy a votar sí a la Enmienda 3.

Lee además
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
FAMOSOS

Shakira revela que habla Catalán en Miami para comunicarse con sus hijos
El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

La exención de impuestos actual sobre la vivienda principal ya no cumple su propósito.

En 1934, los votantes de la Florida fijaron esta exención en $5,000. Esa cantidad cubría la mayor parte del valor de una vivienda común. En 1980, la aumentaron a $25,000. En aquel entonces, una vivienda típica en la Florida costaba unos $60,000. La exención cubría aproximadamente el 40%. En 2008, ampliaron la exención correspondiente a los impuestos no escolares. Una vivienda típica costaba alrededor de $195,000, La exención cubría una proporción menor. Hoy, esa exención para impuestos no escolares sigue rondando los $50,000. Las casas aquí se venden por aproximadamente tres veces lo que costaban en 2008. Los valores siguieron aumentando. El gobierno siguió recaudando y gastando más de su dinero. Usted no recibió alivio.

Esto es lo que hace la Enmienda 3: aumenta la exención sobre la vivienda principal para los impuestos no escolares a $150,000 en 2027 y a $250,000 en 2028, con ajustes futuros por inflación. Los propietarios seguirán pagando la parte de su factura destinada a los impuestos escolares. Los edificios de apartamentos y los locales comerciales también verían reducido del 10 al 5 por ciento el límite anual de aumento de su valor tasado para fines tributarios.

Las familias que hayan establecido su residencia permanente en la Florida antes de que termine este año recibirían la nueva exención completa. Los nuevos residentes conservarían la exención actual y podrían acceder a la exención ampliada en su quinto año. Este enfoque protege los presupuestos locales frente a una avalancha de solicitudes de último momento, al tiempo que garantiza que Florida siga siendo un lugar donde las familias puedan echar raíces.

Así es como los inquilinos pueden convertirse en propietarios. Comprar la primera casa no consiste únicamente en ahorrar para el pago inicial. También implica poder afrontar los gastos mensuales de la hipoteca, el seguro y, especialmente, los impuestos sobre la propiedad. Una exención más amplia ayuda a que una familia que ha estado pagando alquiler comience a construir patrimonio en una vivienda propia.

Para un propietario que reúna los requisitos para recibir la exención completa, la Enmienda 3 podría representar casi $200 adicionales al mes una vez que entre en vigor la exención más alta en 2028. Las familias saben mejor que el gobierno cómo gastar su propio dinero. Ese alivio puede ayudar a pagar alimentos, reparaciones del automóvil, un aire acondicionado nuevo o una cena en familia. Cuando el dinero permanece en los bolsillos de los residentes, circula por los pequeños negocios locales, sostiene empleos y fortalece nuestra economía.

Los críticos dirán que los condados y las ciudades no pueden permitírselo. Dirán que los inquilinos y los negocios terminarán pagando la cuenta. Dirán que habrá recortes en la policía, los bomberos, los parques y los hospitales.

Esta es mi respuesta: la base tributaria de Miami-Dade creció de $308 mil millones a $541 mil millones del 2019 al 2026, eso significa que el gobierno ya recibió un aumento. Los contribuyentes no. El límite del 5 por ciento sirve de freno para que, además, las propiedades de alquiler y los locales comerciales no sufran aumentos del 10% en su valor tasado. Y la Legislatura no dejó desprotegida la seguridad pública. La enmienda establece que los condados y las ciudades deben destinar los ingresos de los impuestos sobre la propiedad a los servicios esenciales : seguridad pública, educación, infraestructura, recursos naturales, deuda, pensiones y operaciones básicas. La tasa de los impuestos escolares no cambia. Y el alivio tampoco termina aquí. La enmienda ordena a la Legislatura estatal establecer un mecanismo uniforme para que los gobiernos locales puedan ampliar aún más la exención sobre la vivienda principal.

Conserve más del valor de la casa que ya pagó. Demos a las familias trabajadoras un verdadero alivio en los impuestos sobre la propiedad. Pongamos a los residentes primero.

Esta enmienda no se trata del gobierno. Se trata de las personas, de salvar hogares y de proteger las prioridades que realmente le importan a nuestra comunidad.

Este noviembre, decida adónde va su dinero. Vote sí a la Enmienda 3.

Dariel Fernandez

Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade.

Temas
Te puede interesar

Messi regresa al Inter Miami con doblete tras despedirse de Argentina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Se observa una bandera venezolana pintada en un muro dañado entre los escombros de un edificio derrumbado tras los terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela
VENEZUELA

Divulgan un video de hombres armados que llaman a combatir al régimen venezolano

Página dedicada a Colón. 
TRIBUTO

La Casa Blanca rinde homenaje a Cristóbal Colón y lo exalta como "el héroe estadounidense por excelencia"

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
JUSTICIA

Tres jefes de seguridad e inteligencia de Venezuela aparecerían en acusación por tortura contra Maduro

 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)
POLÍTICA

Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa

El español Carlos Alcaraz devuelve un golpe al belga Zizou Bergs durante su partido individual masculino en el torneo de tenis Masters de Shanghái, el 12 de octubre de 2026. 
Tenis

Alcaraz estalla en Shanghái y cae ante Bergs tras quejarse de las pelotas

Te puede interesar

Página dedicada a Colón. 
TRIBUTO

La Casa Blanca rinde homenaje a Cristóbal Colón y lo exalta como "el héroe estadounidense por excelencia"

Por JAVIER MORALES
 La crisis migratoria en Ceuta se envidencia en las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por personas asentados en la playa del Trampolín (foto del 6 de septiembre de 2026)
POLÍTICA

Marco Rubio insta a España a frenar la inmigración masiva y reforzar su defensa

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
JUSTICIA

Tres jefes de seguridad e inteligencia de Venezuela aparecerían en acusación por tortura contra Maduro

Ante el huracán Isaías. en Florida miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.
TEMPORAL

Huracán Isaías deja cuatro muertos y graves daños en el sureste de EEUU

El Fiscal General de EEUU, Todd Blanche, durante una audiencia en el Capitolio.
JUSTICIA

Fiscalía de EEUU, tras la pista de más implicados en lavado de dinero en Venezuela