sábado 10  de  octubre 2026
CONTROL REFORZADO

Miami-Dade cancela 6.036 permisos de estacionamiento y lanza un nuevo sistema digital contra el fraude

La revisión de autorizaciones para personas con discapacidad detectó certificaciones sospechosas; PERMiO permite gestionar los trámites en línea

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.

El recaudador de impuestos Dariel Fernández, comentó el desarrollo de la iniciativa.

CORTESÍA OFICINA DARIEL FERNÁNDEZ
El doctor Orlando D. Rodríguez explicó cómo se realiza la certificación médico necesaria para obtener estos permisos de parqueo.

El doctor Orlando D. Rodríguez explicó cómo se realiza la certificación médico necesaria para obtener estos permisos de parqueo.

CORTESÍA OFICINA DARIEL FERNÁNDEZ
La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, y el recaudador de impuestos Dariel Fernández, durante a participantes en la presentación de PERMiO.

La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, y el recaudador de impuestos Dariel Fernández, durante a participantes en la presentación de PERMiO.

CORTESÍA OFICINA DARIEL FERNÁNDEZ
La aplicación ya está disponible y puede obtenerse a través del sitio web de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

La aplicación ya está disponible y puede obtenerse a través del sitio web de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

CORTESÍA OFICINA DARIEL FERNÁNDEZ
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Certificaciones con el nombre de un médico fallecido y firmas que no coincidían con los registros oficiales del estado figuran entre las irregularidades detectadas en una auditoría de permisos de estacionamiento para personas con discapacidad en Miami-Dade. Los hallazgos evidenciaron debilidades del procedimiento en papel que la Oficina del Recaudador de Impuestos busca corregir mediante una nueva plataforma digital.

La revisión abarca 129.066 registros: 8.384 no superaron la auditoría final y 6.036 autorizaciones fueron canceladas en el sistema estatal. El trabajo también contribuyó a 11 arrestos a través de la operación Parking Denied, realizada junto con la Oficina de la Sheriff de Miami-Dade (MDSO), según informó la dependencia.

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Su titular, Dariel Fernández, dio a conocer las cifras ayer, viernes 9 de octubre de 2026, durante una conferencia de prensa en la que presentó PERMiO. La herramienta permite solicitar o renovar estos permisos por internet y comprobar electrónicamente la documentación médica, uno de los puntos vulnerables identificados durante las investigaciones.

“Cuando alguien hace un uso indebido de un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad, le quita ese acceso a alguien que lo necesita. Eso es inaceptable. Y nuestra oficina está tomando medidas”, afirmó Fernández.

El funcionario señaló que su objetivo es terminar con ese fraude y preservar los espacios reservados para sus beneficiarios.

Con PERMiO, el residente inicia la gestión en línea y un profesional sanitario autorizado completa la certificación mediante un proceso que la institución describe como seguro. La comprobación directa de esos datos busca reducir el riesgo de que formularios alterados o falsificados lleguen a convertirse en autorizaciones válidas, subrayaron.

Para los usuarios, el cambio supone menos papeleo y desplazamientos innecesarios, una facilidad especialmente relevante para quienes tienen dificultades de movilidad.

Los permisos permanentes sujetos a renovación mantienen un ciclo de cuatro años. Si la solicitud anterior certifica una discapacidad permanente, el primer trámite de renovación no requiere otro certificado médico. En la siguiente sí debe presentarse uno nuevo, generalmente al cumplirse ocho años desde la emisión inicial.

La aplicación fue creada íntegramente por empleados de la oficina, a partir de los problemas identificados en el mecanismo anterior. Según sus responsables, contratar soluciones comerciales comparables podría costar cientos de miles de dólares. Aseguraron que el desarrollo interno permitió ahorrar recursos públicos, aunque no detallaron cuánto se economizó ni el costo total del proyecto.

La aplicación ya está disponible y puede obtenerse a través del sitio web de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

La aplicación ya está disponible y puede obtenerse a través del sitio web de la oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.

Durante la presentación se realizó una demostración en vivo ante integrantes de la Comisión sobre Asuntos de Discapacidad de Miami-Dade (CODI), representantes de juntas asesoras y departamentos del condado, agentes policiales, médicos y otros profesionales de la salud. También asistieron defensores de los derechos de las personas con discapacidad, organizaciones comunitarias y funcionarios electos.

Participaron, además, personal médico, representantes de las oficinas de la sheriff Rosie Cordero-Stutz y de la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle. El recaudador reconoció la labor de sus empleados y agradeció la colaboración de Cordero-Stutz, los investigadores, los proveedores de atención médica y los activistas.

Otros condados de Florida han expresado interés en evaluar la adopción de PERMiO, de acuerdo con la entidad, lo que abre la posibilidad de extender su uso fuera de Miami-Dade.

“Un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad es un recurso vital. Nuestro trabajo es protegerlo y asegurarnos de que llegue a quienes lo necesitan”, concluyó Fernández.

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