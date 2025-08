¿Cómo explicar a su hijo que usted tiene una nueva pareja?

¿Cómo decir a su hijo que ya usted no es madre soltera y tiene (o quiere) una nueva pareja? Primero, depende de la edad del niño o niña. Ellos, por lo general, no quieren que sus padres solteros vuelvan a emparejarse. Son, mayoritariamente, los que viven con mamá. Pero, a veces, los que viven con papá tienden a pegársele mucho, sobre todo si son pequeños o no han llegado aún a la adolescencia.