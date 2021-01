La Esquinita de Reme

*Miles de personas intentan entrar en Estados Unidos procedentes de Centro América (especialmente de Honduras) debido a las declaraciones de Joe Biden de que nadie sería expulsado de este país en los primeros 100 días de su Gobierno. En medio de una seria pandemia y un desempleo alto, estos miles de inmigrantes vendrán a causar caos en varios estados de la unión. Aunque oficiales de Biden están ahora tratando de frenar esta caravana, no sabemos a ciencia cierta que podrá pasar en las próximas semanas.

*Mike Lindell, el propietario de My Pillow, es boicoteado por empresas disgustadas por su apoyo al expresidente Trump. Sus almohadas han sido descontinuadas para la venta en Bed, Bath and Beyond, Wayfair y Kohl’s. ¡Qué pena estar viviendo en una cultura de odio y venganza!

*U-Haul publicó la relación de los estados donde más personas se mudaron en los últimos meses. Tennessee, Texas, Florida y Ohio fueron los seleccionados. Los que viven en estos lugares piden que los que vengan no traigan las políticas liberales de los lugares que dejaron atrás. Sería fatídico para los que han trabajado tan duro por años. Sabemos que los demócratas tienen psicosis con convertir a Texas y Florida.

*Melania Trump puede tener admiradores y detractores, pero nadie puede quitarle su distinción, elegancia y personalidad. El lunes pasado hizo una bella despedida dando las gracias a todos los estadounidenses y en una forma muy cálida dio un adiós. Será nuestra vecina en Florida. ¡Le deseamos felicidad y éxitos!

*Una gran cantidad de residentes de Hialeah están pidiendo al excomisionado Esteban “Steve” Bovo que se postule para la alcaldía de esa ciudad en las próximas elecciones. Bovo, que perdió recientemente la elección de alcaldía de Miami-Dade County frente a Daniella Levine Cava, es un formidable candidato que sirvió al Condado brillantemente durante años como comisionado y tiene extraordinario apoyo y simpatía en nuestra comunidad. ¡Ojalá acepte!

*John Weaver, el cofundador del Lincoln Project, aceptó haber enviado mensajes sexuales a algunos hombres. Weaver, que junto a un grupo de ex-Republicanos fundó este grupo, trabajó en las campañas de John McCain y también en la de Kasich. El Lincoln Project proclamaba que trabajaba para reemplazar a Trump pero terminó haciendo campaña contra candidatos Republicanos a la Cámara y el Senado. ¡RINOS desorejados!

*No hay duda alguna de que el cierre de negocios, restaurantes y cafeterías en New York, Chicago y otras ciudades fue un plan político para perjudicar a Trump. En medio de la pandemia y con los casos aumentando ahora se abren los lugares para que no se afecte la economía. ¡Definitivamente Trump estaba en lo cierto!

*El American Cancer Society en su reporte anual informó el descenso en muertes por cáncer en los últimos dos años y la baja en muertes por cáncer en los pulmones durante este año. Estas son excelentes noticias ya que esta enfermedad ha causado dolor y muerte por mucho tiempo. Si Trump pudo promover una vacuna contra el Covid en pocos meses, debemos exigirle a Biden que haga buena su promesa de combatir el cáncer en nombre de su hijo Beau y haga lo posible por conseguir una cura contra esta terrible enfermedad en un corto periodo de tiempo.

*El show mediático que “armó” la princesa Pelosi para hacerle un juicio a Trump fue un circo barato de pueblo chiquito. Sabiendo que el Senado no se reuniría hasta después del 19 de este mes y que Trump se iría el 20 es algo tonto y con deseos de perder el tiempo y hacérselo perder a todos haber llevado a cabo esta pantomima. Los demócratas tienen tanto odio a Trump que, aunque saben que lo que hacen está mal, ponen todo su esfuerzo en tratar de ridiculizarlo en todas las formas posibles. Nancy Pelosi rompió con sus manos la copia del discurso del Estado de la Unión pero también ‘rompió’ la ética del Congreso. ¡Ridícula y malvada!

*Una pareja de recién casados iban peleados mientras viajaban hacia una zona agrícola. Al pasar frente a una finca donde había muchos puerquitos, el marido, para molestar a su mujer, le dijo: “¿Qué...familiares tuyos?” Si, efectivamente, mis suegros”. Ban, Ban, Ban