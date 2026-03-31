¿Está ganando Estados Unidos la guerra?

Si bien el presidente, Donald Trump , anunció que “Estados Unidos mantiene conversaciones serias con un nuevo y más razonable régimen para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán”, resulta todavía arriesgado fijar plazos para tener la certeza de que el conflicto con Irán terminará pronto.

Lo que sí es cierto es que el costo de las acciones militares aumenta a un ritmo alarmante.

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El Pentágono solicitó al Congreso otros 200.000 millones de dólares con el fin de acelerar la producción de armamento y reponer la enorme cantidad de misiles y bombas utilizados para atacar objetivos en Irán.

Recientemente se reveló que las fuerzas armadas estadounidenses han atacado más de 10.000 objetivos en Irán durante las primeras cuatro semanas de la guerra.

Además, se han disparado miles de misiles interceptores para derribar misiles y drones lanzados por Irán contra objetivos en Israel y en toda la región del Golfo.

Tras todos estos gastos resulta es oportuno preguntarse: ¿Está Estados Unidos ganando la guerra con el apoyo de Israel y cumpliendo los objetivos establecidos por la Casa Blanca?

Es cierto que Irán ha sufrido daños enormes. Una gran parte de su capacidad misilística, de su armada y de su infraestructura militar ha sido destruida. Decenas de líderes del régimen iraní, tanto civiles como militares, han sido abatidos. Teherán confirmó el fallecimiento del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri

Sin embargo, el régimen todavía no ha caído.

Las fuerzas armadas, lideradas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, siguen respondiendo con ataques de misiles y drones de bajo precio pero muy efectivos, y, lo que es crucial, han bloqueado el estrecho de Ormuz, en el Golfo, impidiendo que los buques petroleros utilicen esa vía marítima. Como consecuencia, el precio del petróleo se ha vuelto a disparar, afectando la economía y el costo de la vida en todo el mundo.

Ante estos eventos, resulta difícil afirmar aún que Estados Unidos esté acercándose a la victoria sobre Irán.

No obstante, llegará un momento en que los constantes ataques militares contra Irán obliguen a sus líderes a iniciar negociaciones realistas para encontrar una solución que ponga fin a la guerra.

Por el momento, la impresión es que el régimen iraní está más interesado en rechazar los quince puntos de las propuestas de paz de Washington que en considerar concesiones significativas.

El desafío para la administración Trump radica en que, mientras Irán conserve el poder de bloquear el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, existen pocas razones para ser optimistas, lo cual significaría que la guerra continuará, posiblemente durante semanas o meses.

Aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado que Estados Unidos puede cumplir los objetivos en Irán sin desplazar tropas en el terreno, la duda de si se hará o no, aún persiste.

Mientras tanto, el gran ganador de esta guerra en Oriente Medio es el presidente ruso Vladimir Putin.

Las sanciones internacionales contra el petróleo ruso se han relajado para tratar de controlar el aumento del precio del crudo, lo que impulsa la economía rusa y proporciona más fondos a Putin para continuar atacando a Ucrania.

No sorprende que el presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, , esté cada vez más preocupado ante la idea de que cuanto más se prolongue esta otra guerra, peores serán las consecuencias para su país.

La conclusión inevitable es que el conflicto en Oriente Medio debe resolverse lo antes posible. Trump ha dado claras señales en sus recientes declaraciones de que esto es precisamente, lo que desea por lo que corresponderá a Teherán, bajo la presión estadounidense, comenzar a negociar seriamente.