El INFINITI QX65 2027 representa una interesante alternativa para quienes buscan un SUV de lujo con una personalidad diferente

La marca japonesa INFINITI continúa fortaleciendo su presencia en el competitivo mercado de los SUV de lujo con el lanzamiento del nuevo QX65 2027, un modelo que combina diseño deportivo, sofisticación, tecnología y comodidad. Este vehículo representa una nueva apuesta de la compañía por conquistar a los consumidores que buscan las prestaciones de una camioneta familiar, pero con una apariencia más dinámica y elegante, inspirada en los tradicionales SUV de estilo coupé.

El nuevo INFINITI QX65 recupera parte del espíritu de diseño del legendario INFINITI FX, uno de los modelos que contribuyó a establecer la identidad deportiva de la marca durante los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, esta nueva generación incorpora una estética contemporánea, con líneas aerodinámicas, una silueta de techo descendente y una presencia imponente que no pasa inadvertida.

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Bajo el capó, el QX65 2027 incorpora un motor de cuatro cilindros en línea, 2.0 litros, turboalimentado y con tecnología VC-Turbo de compresión variable. Este propulsor desarrolla una potencia de 268 caballos de potencia y 286 libras-pie de torsión.

Una de las particularidades de esta tecnología es su capacidad para modificar la relación de compresión del motor dependiendo de las condiciones de conducción. De esta manera, busca ofrecer un equilibrio entre potencia, eficiencia y respuesta mecánica.

La potencia del motor se transmite mediante una moderna caja automática de nueve velocidades, equipada con paletas de cambio en el volante para quienes desean una conducción más participativa. El sistema de tracción integral inteligente AWD viene de serie, proporcionando mayor adherencia y estabilidad en diferentes condiciones de manejo.

En materia de aceleración, las pruebas publicadas por especialistas del sector sitúan el tiempo de 0 a 60 millas por hora aproximadamente entre 7.3 y 7.5 segundos. Aunque no se trata de una cifra extraordinaria dentro de la categoría de SUV deportivos de lujo, resulta suficiente para ofrecer un desempeño adecuado en carretera y ciudad. La velocidad máxima estimada se encuentra alrededor de las 120 millas por hora.

En un momento en que los compradores prestan cada vez mayor atención al costo de operación de sus vehículos, el consumo de combustible constituye un aspecto importante del QX65.

Según las estimaciones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el modelo alcanza aproximadamente 20 millas por galón en ciudad y 26 mpg en carretera.

Estas cifras son razonables para un SUV mediano de lujo con tracción integral permanente y un peso considerable. El fabricante recomienda utilizar gasolina premium para aprovechar adecuadamente las características del motor turboalimentado.

El tanque de combustible tiene una capacidad aproximada de 18.5 galones, lo que permite realizar viajes relativamente largos sin necesidad de detenerse constantemente a repostar.

Uno de los principales atractivos del QX65 es su diseño. La carrocería ostenta una silueta fastback, con un techo que desciende progresivamente hacia la parte posterior, creando una imagen deportiva y elegante.

La parrilla frontal tridimensional, los faros LED de diseño estilizado y los detalles luminosos característicos de INFINITI le proporcionan una identidad visual distintiva.

Las líneas laterales enfatizan sus proporciones atléticas, mientras que las ruedas de aleación de 20 pulgadas en las versiones de entrada y de 21 pulgadas en la variante superior refuerzan su apariencia deportiva.

El resultado es un vehículo que busca competir visualmente con modelos europeos de mayor tradición en el segmento de los SUV coupé.

El habitáculo del QX65 está diseñado para ofrecer una experiencia de lujo para cinco ocupantes, distribuidos en dos filas de asientos. Su configuración permite disfrutar de un espacio confortable, especialmente para quienes no necesitan una tercera fila de pasajeros.

El tablero consta de una pantalla táctil central de 12.3 pulgadas y un sistema de instrumentación digital del mismo tamaño. También dispone de conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico para teléfonos y servicios conectados INFINITI InTouch.

La versión Sport viene con un sistema de sonido Klipsch de 16 altavoces, mientras que el modelo Autograph ofrece un sistema Klipsch Reference Premiere de 20 altavoces.

Los materiales interiores varían según la versión. La configuración Autograph destaca particularmente por sus asientos de cuero semianilina, acabados acolchados, ventilación, calefacción y funciones de masaje para los ocupantes delanteros.

El techo panorámico eléctrico contribuye a crear una sensación de amplitud y luminosidad dentro de la cabina.

En materia de seguridad, INFINITI equipa diferentes tecnologías destinadas a prevenir accidentes y facilitar la conducción.

Entre ellas se encuentran el frenado automático de emergencia con detección de peatones, advertencia de colisión frontal, intervención para evitar vehículos en el punto ciego, alerta de tráfico cruzado posterior y control inteligente de crucero.

También está disponible ProPILOT Assist 2.1 en determinadas configuraciones, una tecnología que permite conducción sin manos en ciertos escenarios de autopista, siempre bajo las condiciones establecidas por el sistema y manteniendo la supervisión permanente del conductor.

El INFINITI QX65 2027 está en el mercado estadounidense en tres configuraciones principales: La LUXE AWD cuyo precio básico empieza en $53,990 dólares, la SPORT AWD, que parte de $55,690 dólares y la más sofisticada AUTOGRAPH AWD, que arranca en $63,285.

Estos precios corresponden a los valores sugeridos de fábrica y no incluyen el cargo de destino y entrega, estimado en $1,575. Los impuestos, opciones adicionales y cargos del concesionario pueden incrementar el precio final.

El INFINITI QX65 2027 representa una interesante alternativa para quienes buscan un SUV de lujo con una personalidad diferente. Su diseño atractivo, interior refinado, tracción integral de serie y abundante tecnología constituyen sus principales argumentos comerciales.

Aunque su motor de 268 caballos de potencia no ofrece las prestaciones más impresionantes de su categoría, proporciona un equilibrio razonable entre rendimiento y comodidad.

Su mayor virtud es combinar la elegancia de un SUV coupé con la funcionalidad de una camioneta mediana. Para INFINITI, el QX65 constituye una oportunidad importante de recuperar protagonismo en el mercado estadounidense de vehículos premium.