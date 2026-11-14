sábado 14  de  noviembre 2026
REDES SOCIALES

Italia impone a Meta una multa millonaria por acceder a fotos sin consentimiento

La sanción contra Facebook se refiere a la función "Obtener sugerencias de la galería", disponible desde 2023, que propone al usuario, mientras navega por la aplicación, fotografías y videos de la galería de su teléfono como ideas para publicar

Logo de la empresa matriz Meta.

Logo de la empresa matriz Meta.

CHRIS DELMAS/ AFP
Por ANDREINA PÉREZ

La autoridad italiana de protección de datos anunció el sábado una multa a Meta, empresa matriz de Facebook, de 805 millones de euros (887 millones de dólares) por acceder a fotografías de los usuarios sin su consentimiento específico.

A través de su aplicación Facebook para dispositivos Android, Meta accedió a fotografías, videos y metadatos asociados de usuarios italianos "sin haber obtenido un consentimiento específico y sin haberles informado debidamente", denunció la autoridad en un comunicado.

Lee además
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, sale del Tribunal Superior de Los Ángeles, California.   
Insólita sentencia

Juez ordena a Meta pagar $25.000 millones, pero ¿cuál es el trasfondo?
Logo de la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.
tecnología

Meta prevé recaudar $35.000 millones para su Inteligencia Artificial

Un portavoz de Meta indicó que la empresa estaba "en profundo desacuerdo con la valoración de los hechos por parte de la Autoridad, con su interpretación de la ley y con el carácter desproporcionado del importe de la multa", y que tenía intención de recurrirla.

A finales de octubre, Meta ya fue condenada en Nuevo México a pagar 25.000 millones de dólares por haber engañado durante más de diez años a los habitantes de ese estado estadounidense sobre el uso de sus datos, una sanción récord para el grupo, que denunció una "tasa" sobre la libertad de expresión.

La nueva sanción anunciada el sábado figura también entre las más importantes impuestas hasta ahora por una autoridad italiana a un gigante tecnológico.

Amazon recibió en 2021 una multa de más de 1.100 millones de euros (1.200 millones de dólares) por infringir la legislación sobre competencia. La sanción se redujo posteriormente a 752 millones de euros tras un recurso.

La sanción contra Facebook se refiere a la función "Obtener sugerencias de la galería", disponible desde 2023, que propone al usuario, mientras navega por la aplicación, fotografías y videos de la galería de su teléfono como ideas para publicar.

Según la autoridad italiana, Facebook solicitaba acceso a la galería mediante un único permiso válido para toda la aplicación, precedido de un aviso genérico ("activar otras funciones"), que no permitía al usuario comprender que también estaba autorizando las sugerencias procedentes de su galería.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Meta llega a acuerdo y deja a Snapchat como único acusado ante la Justicia

Nissan Rogue Rock Creek: Listo para la Aventura

Cinco cosas que hay que saber de Nvidia, el gigante de los chips para la IA

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un agente de la Patrulla Fronteriza en el Sector Big Bend, en Texas, utiiliza un dron para detectar migrantes indocumentados. 
INMIGRACIóN

Corte Suprema le otorga otra victoria al presidente Trump

Aeropuerto de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA EN EEUU

FAA levanta la suspensión nacional de despegues; MIA suma 183 cancelaciones

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

Pasajeros en la salida del Aeropuerto Internacional de Miami, el 13 de noviembre de 2026. 
AVISO

MIA pide no acudir al aeropuerto sin confirmar el vuelo tras falla nacional de la FAA

Aeropuerto Internacional de Miami, 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA

FAA apunta a una falla durante labores de mantenimiento tras la paralización aérea en EEUU

Te puede interesar

Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez retienen sus escaños. 
ELECCIONES 2026

Los tres congresistas cubanoamericanos resisten la ola azul en Miami-Dade

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Aeropuerto Internacional de Miami, 13 de noviembre de 2026. 
CRISIS AÉREA

FAA apunta a una falla durante labores de mantenimiento tras la paralización aérea en EEUU

El edificio de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aparece en la imagen el 13 de febrero de 2026 en Washington, D. C.
ESTADOS UNIDOS

¿Apagón nacional el 17 de noviembre? FEMA y FCC revelan qué ocurrirá realmente

Hugo Armando Carvajal Barrios, conocido como el Pollo Carvajal.
SUCESOS

Hallan muerto en Madrid a abogado defensor de Hugo "El Pollo" Carvajal

El presidente Donald Trump habla con periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington DC.
POLÍTICA

La Casa Blanca confirma cita inédita entre Trump, Xi y Putin en China