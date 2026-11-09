Mazda CX-90: Estilo y Calidad Premium a un Precio Razonable

Mazda ha dado un paso ambicioso con el CX-90: un SUV grande y premium que aspira a competir con modelos de marcas europeas y japonesas de alta gama. Con un diseño elegante, una calidad de elaboración notable y una conducción orientada al placer, el CX-90 se presenta como la nueva punta de lanza de la marca para clientes que buscan confort, tecnología y una sensación de conducción más humana, en un segmento dominado por la practicidad y la potencia.

El CX-90 mantiene la línea de diseño Kodo de Mazda, pero ampliada para transmitir mayor presencia y sofisticación. Sus proporciones son equilibradas: capó largo, amplia parrilla con acabado refinado, faros estrechos y una silueta lateral musculosa que le otorga aire de coupé a pesar de su tamaño. Los detalles cromados y los acabados oscuros en versiones superiores realzan su carácter premium. En carretera se impone sin la necesidad de recurrir a excesos visuales, se muestra como lo que, un utilitario sobrio y elegante.

Donde el CX-90 brilla con más luz es en su habitáculo. Materiales de alta calidad, cuero, molduras suaves y superficies bien rematadas, crean una atmósfera cuidada. El diseño interior prioriza la ergonomía: los controles están orientados al conductor, y la consola central es amplia. Los asientos delanteros ofrecen soporte y confort para viajes largos, con múltiples ajustes y opciones de ventilación y masaje en las versiones más equipadas.

Para el año 2027, Mazda ofrece en el CX-90 la opción de dos o tres filas de asientos. La tercera fila es utilizable; sin embargo, como en la mayoría de los SUVs de su segmento, conviene reservarla para niños o trayectos cortos. La segunda fila es generosa en espacio para piernas y cabeza, y cuenta con opciones de deslizamiento y reclinado que aumentan la versatilidad. El maletero, con la configuración habitual para cinco pasajeros, es amplio; plegando la segunda fila se obtiene una capacidad notable para transportar equipaje voluminoso.

Mazda ha apostado por motorizaciones modernas y eficientes, incluyendo opciones híbridas enchufables (PHEV) y motores de seis cilindros en línea, como el que equipaba a la unidad que tuvimos por una semana, y en la que nos vamos a enfocar. Son 3.3 litros de desplazamiento, 280 caballos de potencia y 332 libras por pie de torsión en los modelos básicos, y 340 caballos y 369 libras en las versiones S más sofisticadas. Todas las motorizaciones se acoplan a una transmisión automática de ocho velocidades y la tracción integral en las cuatro ruedas es estándar en todas las versiones del Mazda CX-90. Nuestro modelo S Premium Plus, el tope de la línea, acelera de 0 a 60 millas por hora en 6.3 segundos, puede remolcar hasta 5,000 libras y rinde 23 millas por galón de gasolina en la ciudad y 28 en la autopista.

En carretera, el comportamiento dinámico es uno de los aspectos más aplaudidos del Mazda C-90: la puesta a punto de la suspensión busca confort sin sacrificar la precisión. La dirección es comunicativa y la carrocería se controla con firmeza en curvas, transmitiendo sensación de control propio de sedanes deportivos más que de un SUV grande. El aislamiento acústico está cuidado, aunque en velocidades muy altas algunos motores pueden hacerse sentir más, especialmente bajo aceleración intensa.

El CX-90 viene con una pantalla central de buen tamaño para el sistema de infoentretenimiento, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, inalámbricos en versiones superiores, y un cuadro de instrumentos digital claro y personalizable. Los sistemas de asistencia a la conducción incluyen control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y asistentes de ángulo muerto y tráfico cruzado.

Las versiones tope de gama añaden sistemas avanzados de conducción semiautónoma para autopista y ayudas a maniobras en ciudad. Además, Mazda presta atención a la experiencia de usuario con software intuitivo y menús no saturados de opciones, aunque algunos usuarios podrían preferir menús más rápidos o con mayor capacidad de personalización. Los costos de mantenimiento están en línea con vehículos de similar categoría; no es un vehículo barato, pero su calidad de fabricación y la confiabilidad histórica de Mazda ayudan a justificar la inversión.

El Mazda CX-90, cuyo precio básico para la versión Select arranca en los $41,345 dólares, pero puede llegar en la versión S Premium Plus que manejamos hasta los $59,615 dólares, es una declaración de intenciones de la marca: combinar el ADN conductor de Mazda con niveles de refinamiento y tecnología propios de segmentos superiores. Se destaca por su interior bien rematado, puesta a punto dinámica equilibrada y ágiles motorizaciones. No es el SUV más radicalmente tecnológico ni el más barato, pero sí uno de los más coherentes y agradables para quienes buscan placer de conducción sin renunciar a espacio y confort. Recomendado para familias exigentes y conductores que desean un SUV grande con sensibilidad dinámica y acabados de calidad.