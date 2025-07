La buena noticia: Desarrollan un plástico que se disuelve en agua de mar en cuestión de horas

El plástico no es tóxico, no es inflamable y no emite CO2. No libera sustancias químicas ni microplásticos en el organismo. Además, debido a la presencia de pequeñas cantidades de sodio en la mayoría de los suelos del mundo, el plástico se descompone en cuestión de semanas si se entierra.

Embed

Otra edición de La buena noticia