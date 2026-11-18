MIAMI.- La magia de la Navidad llegará al escenario del Teatro Trail el próximo domingo 20 de diciembre con el estreno de “Alicia en el multiverso de la Navidad” , un espectáculo familiar que reunirá a más de 30 niños en escena y combinará música, coreografías y proyecciones visuales para contar una historia sobre el perdón, la amistad y la importancia de reconocer los errores.

La puesta en escena, producida conjuntamente por el Teatro Trail y la organización infantil sin fines de lucro Para Bajitos, estará protagonizada por la actriz Tamara Melián , bajo la dirección general de Yani Martín.

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Con una duración aproximada de 45 minutos, la obra propone un recorrido por distintos universos navideños, en los que personajes clásicos de la literatura y la fantasía acompañarán a la protagonista en una aventura que busca transmitir valores a los más pequeños.

Un viaje en el tiempo

La historia comienza cuando Alicia, una niña consentida, rompe, en un arrebato de egoísmo, el juguete más preciado de su mejor amiga, Cindy Lou: una muñeca de trapo confeccionada a mano por su abuela.

Tras enterarse de que Santa Claus no le traerá regalos, Alicia se encierra furiosa en su habitación. Sin embargo, cuando el reloj marca la medianoche, un portal temporal la transporta a un universo fantástico donde deberá enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.

Guiada por los espíritus del Pasado, Presente y Futuro, y acompañada por duendes y criaturas mágicas, la protagonista recorrerá escenarios inspirados en conocidas historias navideñas.

Durante su travesía presenciará la batalla del Cascanueces contra el Rey de los Ratones, se encontrará con las travesuras del Grinch y descubrirá un futuro desolador en el que se ha convertido en una mujer solitaria y amargada.

Para cambiar su destino y recuperar el verdadero sentido de la Navidad, Alicia tendrá que aprender que el arrepentimiento y el perdón sincero pueden convertirse en los regalos más valiosos.

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Beatriz Valdés y personajes invitados

Uno de los atractivos de la producción será la participación especial de la reconocida actriz Beatriz Valdés, encargada de conducir una presentación de apertura que rendirá homenaje al teatro infantil de Miami.

Durante esta celebración, el público podrá reencontrarse con cuatro personajes de producciones teatrales presentadas en la ciudad a lo largo del año.

Entre los invitados figuran Pinocho, interpretado por Betsy Rodríguez, de Ingenio Teatro, bajo la dirección de Lilián Vega; Robinson Crusoe, encarnado por Juan Bautista, de la compañía Hand to Hand, en una producción de Ximena dirigida por Luciano Cortés; y Morticia Addams, interpretada por Marinel Cruz, de la Sociedad Actoral Hispanoamericana, bajo la dirección de Miguel Sahid.

También participará el Ratoncito Pérez, interpretado por Steven Salgado, de Para Bajitos, bajo la dirección de Sara Miyares. El elenco contará además con Julio Rodríguez en el papel de Santa Claus.

Los personajes interactuarán con los niños y sus familias antes de la función principal, en una iniciativa que busca celebrar la colaboración entre compañías y creadores de las artes escénicas del sur de Florida.

Una apuesta por el talento infantil de Miami

La producción contará con la participación de más de 30 integrantes de Para Bajitos, organización fundada y dirigida por Yani Martín que promueve la formación artística de niños y jóvenes mediante el teatro y otras disciplinas escénicas.

La propuesta combina la experiencia de actores profesionales con el talento de los pequeños intérpretes, quienes participarán en una puesta en escena que incluirá coreografías, elementos fantásticos y recursos audiovisuales.

El diseño y la realización escenográfica están a cargo de Nobarte.

La alianza entre Para Bajitos y el Teatro Trail, institución dirigida por Marisol Correa, busca fortalecer la programación cultural destinada a las familias y ofrecer espacios de participación a nuevas generaciones de artistas.

Con este estreno, ambas entidades apuestan por una experiencia teatral que, además de entretener, invite a reflexionar sobre la empatía, la generosidad y el valor de la amistad durante las celebraciones navideñas.

Fecha, horario y entradas

La función de “Alicia en el multiverso de la Navidad” se celebrará el domingo 20 de diciembre de 2026, a las 11:00 a. m., en el Teatro Trail, ubicado en 3715 SW 8th Street, Miami.

Las entradas estarán disponibles en la taquilla del teatro y a través de su sitio web oficial, Teatro Trail.