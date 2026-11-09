"Viejos tiempos", propuesta teatral necesaria y valiente

Juan A. Cepero y Lina Echeverri, obra teatral Viejos tiempos, en la sala La 4ta. Pared, Miami.

Belkis ProenzaJ y uan A. Cepero, obra teatral Viejos tiempos, en la sala La 4ta. Pared, Miami.

Obra teatral Viejos tiempos, en la sala La 4ta. Pared, Miami, Juan A. Cepero, Lina Echeverri y Belkis Proenza.

MIAMI.- En una ciudad donde el arte suele remar a contracorriente, el buen teatro resiste en Miami; muestra de ello es la propuesta de Viejos tiempos, de Harold Pinter, bajo la dirección de Marilyn Romero, en la sala La 4ta. Pared.

El teatro de Pinter (1930-2008), ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005, se caracteriza por llevar la vida cotidiana a una escena inquietante donde las palabras funcionan como armas y los silencios revelan más que los discursos. Al evitar respuestas cerradas sobre los personajes, su dramaturgia exige que el espectador interprete por sí mismo las tensiones ocultas en la escena.

ESCENA "Viejos tiempos", pieza teatral de Harold Pinter a escena en Miami en La 4ta. Pared

Bajo este modelo renovador, Viejos tiempos fue estrenada el 1 de junio de 1971 en el Aldwych Theatre de Londres, por la prestigiosa compañía Royal Shakespeare Company.

En esencia, esta pieza teatral explora la fragilidad de la memoria y las apariencias en las relaciones de pareja. Son dos temas totalmente vigentes que, lejos de agotarse, se han intensificado con el silencio que aflora entre seres humanos en la era digital.

El autor reúne a una pareja con una figura de su pasado en un encuentro lleno de tensión. Pronto, los personajes se ven arrastrados a un juego de secretos, ambigüedad moral y heridas sin cerrar donde nada de lo que daban por hecho es real.

De hecho, los silencios van cargados de deseos o reproches que no se dicen, y la dirección de Romero logra acentuar esa peculiaridad con lenguaje de gestos y estados de ánimo que coexisten y denotan emociones o sentimientos opuestos.

El actor Juan A. Cepero encarna a Deeley, el esposo que intenta reafirmar su lugar y su versión del pasado, con candidez y reservas al mismo tiempo, mientras que Lina Echeverri interpreta a Kate, la esposa situada en el centro de una disputa emocional, retraída por momentos, pero observadora.

El personaje de Cepero logra transitar con éxito de un estado al otro con unas copas de más, mientras Echeverri sostiene un monólogo reflexivo, sin necesidad de estridencias, con el que expone lo que el público percibe y su personaje vive, observa y calla.

Belkis Proenza interpreta a Anna, la antigua amiga cuya visita hace estallar recuerdos antagónicos. Su caracterización resalta con fuerza y frescura interpretativa tan pronto sale a escena y hace sentir la ambigüedad del personaje.

La pieza original se desarrolla en una casa de campo y el diseño de escenografía de Carlos Artime, con colores neutros sobre un fondo oscuro, resulta ser atractiva y funcional.

Con música compuesta por Pepín Rivero, luces de Manolo Garriga y producción ejecutiva de Gigi González, esta puesta en escena demuestra el acierto del buen teatro.

En una cartelera dominada por las comedias ligeras y el entretenimiento de fórmula, propuestas de mayor hondura dramática como Viejos tiempos resultan tan necesarias como valientes.

La pieza teatral continúa en escena el viernes 13 y el sábado 14 a las 8:30 pm, así como el domingo 15 a las 7 pm, en la sala La 4ta. Pared, 16351 SW 88 Street. West Miami, Miami. Telef. 305 975 0744

Entradas disponibles en margihappenings.org