El petrolero de crudo Idemitsu Maru transita por el Estrecho de Ormuz. Foto de archivo.

CARACAS — El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, consideró este miércoles durante su visita en Caracas que el acuerdo petrolero con Venezuela quita relevancia al estrecho de Ormuz, un estratégico paso marítimo controlado por Irán que ha sido escenario clave de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El secretario de Guerra subrayó que Venezuela suscribió un acuerdo petrolero histórico con Estados Unidos, anunciado en agosto pasado, que "está trayendo dominio energético en beneficio de los estadounidenses y los venezolanos para las próximas décadas", lo que hace que el estrecho de Ormuz "sea un factor irrelevante para la industria occidental".

El estrecho de Ormuz se ha convertido en una zona de conflicto desde el inicio de la guerra, el régimen teocrático de Irán amenaza con atacar a los buques que utilicen rutas alternativas "no autorizadas", mientras Washington asegura tener control de esa vía y ha impuesto un cerco naval sobre sus puertos.

Hegseth dio estas declaraciones desde la embajada de Estados Unidos en Caracas, acompañado de autoridades y empresarios como Alejandro Betancourt, director ejecutivo de North American Blue Energy Partners (NABEP), compañía a la que el Gobierno estadounidense dio una concesión de 100 años para explotar 17 yacimientos en Venezuela.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso en enero pasado al exgobernante venezolano Nicolás Maduro, ha tutelado al gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez y ha impulsado la firma de múltiples acuerdos energéticos.

"EEUU resolvió un problema en Venezuela"

Hegseth aseguró este miércoles que, en menos de un año tras la captura de Maduro, Venezuela ha pasado de ser "la amenaza regional más agresiva" a convertirse en "un socio de seguridad colaborador".

El jefe del Pentágono dijo que EEUU resolvió en Venezuela un problema de 27 años para el hemisferio, en referencia a la captura, el pasado 3 de enero, de Nicolás Maduro, quien hasta ese día y durante más de una década fue la cara del chavismo, en el poder desde 1999.

"Los combatientes más destacados y valientes de Estados Unidos resolvieron, en cuestión de horas, un problema que había afectado a este hemisferio durante 27 años", dijo el alto funcionario desde la embajada de su país en Caracas.

El depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores siendo escoltados por las fuerzas de seguridad estadounidenses a su llegada a Nueva York, el pasado 5 de enero de 2026. EUROPA PRESS

Narcoterroristas ante la justicia

En ese sentido, señaló que el Departamento de Guerra llevó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la Justicia estadounidense, lo que "puso fin a la guerra que, durante décadas, los narcoterroristas libraron en Venezuela contra los pueblos estadounidense y venezolano".

"Lo logramos mediante la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina, y sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos", indicó.

El resultado, afirmó, fue una "paz alcanzada a través de la fuerza, al llevar a los narcoterroristas ante la justicia y abrir un nuevo capítulo para los Estados Unidos, para Venezuela, para las fuerzas armadas venezolanas y para todo el hemisferio occidental".

Hegseth dijo ser consciente de la trascendencia de este momento y señaló que es el primer secretario de Guerra en este siglo que pisa suelo venezolano.

Defender a EEUU

"Hace apenas un año, mi presencia aquí, nuestra presencia aquí, habría sido prácticamente inimaginable. Pero esto fue posible gracias a una razón sencilla: el presidente Donald Trump tuvo el valor de hacer lo que ningún presidente anterior estuvo dispuesto a realizar: defender a la nación estadounidense con acciones, no solo con palabras", dijo.

Hegseth habló ante embajadores acreditados en Caracas y varias autoridades del país suramericano, entre ellas su homólogo, Gustavo González López, y el canciller, Oliver Blanco, así como el empresario Alejandro Betancourt, director de la compañía encargada de explotar petróleo venezolano para EE.UU.

Alianza militar

Antes de este acto, Hegseth estuvo en la sede del Gobierno venezolano, Miraflores, donde se reunió con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, quien anunció la reanudación de la cooperación técnico-militar con EEUU, rota en 2005 por el entonces gobernante venezolano, Hugo Chávez.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, explicó que la alianza permitirá mejorar la capacitación y el equipamiento militar y acceder a nuevas tecnologías, por lo que consideró que se trata de una cooperación "muy beneficiosa" para la Fuerza Armada de su país.

La nueva alianza representa la formalización de la cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos, después de que este año Washington realizara ejercicios en Caracas en mayo y diera de baja, durante una operación conjunta, a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", máximo líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

FUENTE: Con información de EFE