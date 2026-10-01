El Teatro Real de Madrid trae a Miami el talento de sus nuevas generaciones

Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, se dirige al público antes de la presentación del cuarteto de voces.

MIAMI.- El Teatro Real de Madrid llegó por primera vez a Miami con una propuesta que une tradición, formación y proyección internacional.

La Torre de la Libertad fue escenario de la presentación de un cuarteto de jóvenes solistas que pertenecen al programa Crescendo, proyecto del Teatro Real destinado a impulsar a nuevas generaciones de artistas líricos, en el marco de la gira que la institución realiza por Estados Unidos.

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La visita precede al concierto que ofrecerá la Orquesta del Teatro Real el 17 de octubre en el Arsht Center, como parte de un recorrido que también incluye presentaciones en el Lincoln Center de Nueva York y la Biblioteca del Congreso en Washington.

Para Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, la llegada a Miami representa un momento especialmente significativo para la institución.

“Para el Teatro Real es una grandísima satisfacción. Es la primera vez que viene el Teatro Real aquí a la ciudad de Miami”, señaló, al tiempo que destacó la acogida recibida y la posibilidad de formar parte de la “intensa vida cultural” de la ciudad.

La gira estadounidense se realiza en el contexto de la conmemoración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El recorrido comenzará el 15 de octubre en el Lincoln Center de Nueva York, continuará el 17 en Miami y concluirá el 19 en Washington.

En el Arsht Center, la orquesta estará dirigida por Gustavo Gimeno, director musical del Teatro Real, y contará con el guitarrista Juan Manuel Cañizares. El programa tendrá como pieza central el Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, seguido de fragmentos de Scheherazade, de Nikolai Rimsky-Korsakov.

“Lo que queríamos era traer parte de la cultura española con el grandísimo Concierto de Aranjuez”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS García-Belenguer.

Una experiencia internacional

Para los integrantes de Crescendo, la presentación en Miami supone además la posibilidad de enfrentarse a una audiencia distinta y ampliar sus experiencias profesionales fuera de España.

“Es un enorme privilegio poder representar al Teatro Real aquí en Miami, especialmente anticipando la gira que va a tener la Orquesta del Teatro aquí”, expresó la soprano Lucía Iglesias García, una de las jóvenes intérpretes.

“Cuando uno actúa enfrente de diferentes audiencias, de públicos de diferentes países, de diferentes continentes, es muy enriquecedor”, añadió la soprano, de 26 años.

Su colega, Carlos Alfonso Ferri, coincidió en la importancia de la ocasión. “Es un inmenso honor poder venir aquí a Miami y representar al Teatro Real, representar el programa Crescendo e interpretar algunas de las arias y zarzuelas más conocidas ante este público maravilloso”, afirmó el pianista, de 25 años.

oportunidad de interpretar ante el público algunas de las arias más conocidas y

La experiencia, explicó Iglesias García, tiene un impacto que trasciende lo estrictamente profesional. Para la soprano, cada público plantea un intercambio diferente con los intérpretes.

“Todos los públicos son diferentes y al mismo tiempo nosotros siempre queremos darle, en un arte en vivo, lo que ellos nos piden”, agregó.

Ferri también consideró que la presentación representa un aporte positivo a su trayectoria.

“Siempre es un aporte muy positivo para nosotros, ya que nos gusta mucho poder interpretar delante de la gente y tener esta magnífica oportunidad aquí en la Freedom Tower de Miami, es un inmenso privilegio cruzar para interpretar nuestra música”, afirmó.

La ópera como una experiencia humana

Más allá de la oportunidad profesional, los jóvenes artistas llegaron a Miami con el propósito de transmitir al público la emoción que existe detrás de las obras que interpretan.

“Esperamos que se lleven la autenticidad y la emoción de la ópera italiana, que sabemos que gusta mucho en los Estados Unidos, pero también queremos aportarles una visión diferente viniendo desde España, desde Europa, un componente quizás más emocional, más cercano a la cultura italiana”, señaló Iglesias García.

Ferri, por su parte, puso el énfasis en el trabajo que existe detrás de cada presentación.

“Intentar transmitir esas horas de estudio que hemos hecho y esas emociones que llevan estas obras para intentar emocionar a quienes nos escuchan y que lo disfruten lo máximo posible”, explicó.

Para Iglesias García, acercar la ópera a las nuevas generaciones también implica mostrar que las historias que cuentan estas obras siguen teniendo vigencia.

“Esta música ha vivido por cientos de años dentro de la cultura, ha sido la base, ha influenciado absolutamente todas las disciplinas”, afirmó.

La soprano considera que el repertorio operístico mantiene su actualidad porque aborda conflictos y sentimientos inherentes al ser humano.

“El core (corazón) de estas obras es nuestra problemática del día a día y nos ayuda a ver desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que siente el otro personaje? ¿Cómo puedo empatizar con él?”, reflexionó.

“Son historias tan universales y tan vigentes, como Romeo y Julieta, que yo creo que mientras siga el ser humano perviviendo en este mundo, van a ser actuales”, agregó.

Ferri compartió esa visión y destacó la capacidad de la música para generar una conexión emocional con el público.

“Cada aria, cada obra tenga una emoción diferente y que nos podamos sentir identificados con esa emoción. En mi caso como pianista, pues la verdad que es algo que me apasiona muchísimo, el intentar imitar el sonido de la orquesta y transmitir esa emoción que puede hacer la orquesta con diferentes instrumentos, poder llevarlo al piano e intentar transmitir toda esa música”, comentó.

Música, teatro y emoción

Para Iglesias García, una de las principales razones por las que la ópera continúa despertando interés es su capacidad de reunir distintas disciplinas artísticas.

“A mí de la ópera me seduce muchísimo que es la obra de arte total. Tiene ese justo medio, ese equilibrio entre música y teatro”, expresó la soprano.

La intérprete considera que esa combinación permite que las historias trasciendan la época en la que fueron creadas y continúen conectando con nuevas audiencias.

Para Ferri, el trabajo conjunto con los cantantes añade, además, una dimensión especial a su interpretación.

“No es lo mismo que tocar el piano solo; el canto es algo muy emocionante con el texto, con las palabras, y te ayuda a conectar mucho más con la música”, señaló el pianista.

Cultura como puente

La presencia del Teatro Real en Miami también responde a una visión institucional que García-Belenguer define como un ejercicio de diplomacia cultural. El director general destacó los lazos establecidos con el Ayuntamiento de Miami, Miami Dade College, el Consulado y la Embajada de España, además de empresas españolas y otras entidades privadas que apoyan la cultura.

“Queremos poner en valor las grandes sinergias, la conexión que existe entre España y, en este caso, el Teatro Real con la ciudad de Miami”, afirmó García-Belenguer.

Para el director general, la cultura y la música tienen la capacidad de conectar a personas de diferentes lugares.

“Al final la cultura une todo. Queremos poner en valor la importancia de la cultura y la música como elemento de unión y de participación”, afirmó.

Esa filosofía también está presente en el programa Crescendo, que busca ofrecer a jóvenes artistas herramientas y oportunidades para avanzar en sus carreras. La presentación en Miami se convierte así en una extensión internacional de ese propósito.

El objetivo, según García-Belenguer, es que la ópera y la cultura sean cada vez más accesibles.

“El mayor reto es conseguir que la ópera y que la cultura llegue a todos los rincones, que la gente se enamore y disfrute viniendo a un concierto”, sostuvo.

También integran el cuarteto de voces de Crescendo la mezzosoprano Yasmín Forastiero, el tenor Pablo Puértolas y el barítono Enrique Torres.