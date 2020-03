Aseguran que régimen de Maduro miente sobre los hospitales

Agregó que en los hospitales de Venezuela no hay agua y jabón, medicamentos, respiradores ni camas de terapia intensiva.

"Si tuvieramos agua y jabón, tendríamos 50% de la patología controlada, pero no lo tenemos", dijo Natera, que resaltó además que los centros de salud solo cuentan con el 5% de las medicinas necesarias para atender a los enfermos por coronavirus.

Jorge Rodríguez - Europa Press.jpg Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro. Europa Press

"Es imposible que el paciente afectado salga con bien", lamentó. "Aparte, los afectados necesitan un respirador, una cama en terapia intensiva y en Venezuela en vez de tener 1.500 lo que tenemos son 80 o 90", sostuvo.

Recordó que en algunos hospitales del país han tenido que cerrar las salas de terapia intensiva. Citó el caso del hospital Periférico de Coche, que está cerrado desde hace tres años, pero lo designaron como uno de los hospitales centinela ante el COVID-19.

"Una cosa es lo que dicen (el régimen) y otra la que hay. Es un embuste decir que hay 1.200 camas de terapia intensiva en Venezuela", sostuvo.

Natera denunció también que en los hospitales no hay el equipamiento suficiente para que los médicos trabajen. Dijo que en el hospital José Gregorio Hernández de los Magallanes de Catia les dan un tapaboca a los médicos cada 24 horas, cuando es "un utensilio que debe ser cambiado cada dos o tres horas porque se infecta, se llena de saliva". Además, dijo que la ropa de trabajar de los médicos, que es para ser usada una sola vez, "pretenden que el que llegue se la ponga otra vez".

Natera cuestionó que sea Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, quien lidere la operación de emergencia por el coronavirus. Consideró que debe ser el Ministro de Salud Carlos Alvarado el que debe "tomar la palabra y llevar la voz cantante en esta crisis".

"Carlos Alvarado es un ministro de utilería. Le dan muy poca participación y habla muy poco", dijo.

Boletín de la Verdad de la salud en Venezuela

El Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro, presentó el primer boletín de la Verdad: Condiciones para atender Covid-19 en Venezuela.

En el texto, Pizarro cuestiona que el régimen de Maduro asegure que Venezuela tiene un sistema de salud "preparado y suficiente", cuando "la realidad es que 62% de los hospitales no cuentan con agua o tienen agua intermitente una vez a la semana; y además existe 52% de desabastecimiento en medicamentos de emergencia".

El informe agrega que los hospitales venezolanos no tienen camas suficientes para atender la pandemia y que las que existen no cumplen con el protocolo de cuidado para proteger a los pacientes y los médicos. "Nuestros médicos no tienen los insumos necesarios para atender estas patologías", dice el texto.

Añade que el 60% de los hospitales no tiene jabón para lavarse las manos; 76% no cuentan con guantes y mascarillas, y el porcentaje de desabastecimiento de medicamentos de emergencia supera el 51%.

Además, Pizarro criticó que el régimen se refiera a los centros del sistema Barrio Adentro. "¿Quiénes van a atender los pacientes allí si no hay personal médico en esos centros? Los CDI han sido catalogados por agencias internacionales como los centros de salud menos dotados, más peligrosos y más vulnerables de la región", señala el informe del Comisionado Pizarro.

