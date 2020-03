Familiares de Hugo Marino aseguran que sigue desaparecido en Venezuela

Pero el dramático giro en el caso de Marino, quien desapareció el 20 de abril de 2019, dejó a su esposa, madre e hijos como en un principio: no saben si se encuentra con vida, dónde puede estar recluido o en qué condiciones está, reseña el portal venezolano.

«No era él», dijo Márquez al medio venezolano en una conversación reciente, luego de que los familiares no pudieran finalmente confirmar la información que les había llegado por parte de los abogados.

En medio de la incertidumbre y el desazón, continúan exigiéndole a las autoridades venezolanas una fe de vida de Marino. A pesar de que públicamente lo han hecho, no han tenido respuestas.

«No hemos podido hablar con él, nadie de mi familia que está en Venezuela ha podido verlo y entonces para nosotros sigue estando desaparecido. Esto me sirvió de experiencia, voy a confirmar todo, hasta que no hable con él y sepa que realmente es él, no publicaré una noticia de este tipo«, manifestó.