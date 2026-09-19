Chavismo y oposición abordan libertad de expresión y declaran "sesión permanente" del diálogo

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), posa junto a la exdiputada opositora Dinorah Figuera durante una fotografía oficial previa al inicio del proceso de diálogo político de Venezuela, en el Centro de Convenciones del sector La Carlota, municipio Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026

CARACAS.- Las delegaciones del chavismo y de la oposición en el proceso de diálogo, auspiciado por Estados Unidos, anunciaron que estarán "en sesión permanente" hasta el miércoles 23 de septiembre y que revisarán aspectos con la libertad de expresión en Venezuela.

En un comunicado este viernes, las delegaciones indicaron que fue instalada la Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la información y que iniciarán un proceso de consulta, garantías y verificación de los avances en esa materia "con actores involucrados y la comunidad en general".

VENEZUELA Oposición apuesta a las garantías para elecciones en nuevo ciclo de diálogo con el chavismo

También señalaron que saludan "con satisfacción" la decisión "del Gobierno interino" de Delcy Rodríguez de levantar las restricciones a diversos portales digitales. Esta medida comenzó a materializarse el jueves, día en que inició este segundo ciclo de diálogo y tras la recomendación del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, conformado en enero.

Transcurrido el segundo día de trabajo en plenaria de la Mesa de diálogo entre el Gobierno Interino y la Asamblea Nacional 2015, anunciamos el siguiente comunicado conjunto en materia de libertad de expresión como un avance de la sesión permanente de este ciclo.



Seguiremos… pic.twitter.com/o8ULqyI0LO — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 18, 2026

Las partes, además, anunciaron la conformación de una comisión paritaria de seguimiento, "para velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos".

Nuevo ciclo de diálogo

Este proceso de diálogo comenzó la primera semana de agosto. La segunda etapa inició el jueves pasado en una dinámica que encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y la dirigente opositora Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de 2015.

En el primer ciclo, las delegaciones acordaron la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, además del desbloqueo de las reservas de oro retenidas en Inglaterra para atender a las víctimas de los dos terremotos que vivió el país, el 24 de junio y que dejaron más de 6.400 fallecidos.

La delegación opositora informó el viernes del inicio formal del "procedimiento para la designación de todos los magistrados". Consideró que se trata de "un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia".

Independencia de poderes

La opositora Dinorah Figuera informó que se reunió con Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea. " Escuchamos atentamente todas las observaciones que hizo y coincidimos en que lo fundamental es que no hay democracia sin separación e independencia de los poderes públicos.", señaló la dirigente en X.

Aseguró que seguirán trabajando para que el proceso produzca resultados concretos: reinstitucionalización, Estado de derecho "y dignidad para todos".

FUENTE: Con información de EFE/Dinorah Figuera