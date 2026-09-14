lunes 14  de  septiembre 2026
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

Dinorah Figuera, presidenta del parlamento de 2015, informó el inicio del segundo ciclo de negociaciones con el temas judicial y garantías

En Venezuela, la representante de la oposición&nbsp; Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.

AFP
Por Santiago Perales

CARACAS.- La exdiputada Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la oposición impulsada por EEUU para el diálogo con el chavismo, afirmó a su llegada a Venezuela que proseguirán con la agenda conjunta para "sentar las bases que garanticen un proceso electoral y una ruta de elecciones que es lo que quiere efectivamente el pueblo venezolano".

Figuera, que encabeza las negociaciones con el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, declaró en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía que sirve a Caracas, el reinicio del segundo ciclo de conversaciones sobre los temas de justicia, así como los derechos civiles y políticos y concretamente la libertad de expresión.

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"Se inicia el segundo ciclo promovido por Estados Unidos y conjuntamente con el gobierno interino en los temas de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, afianzando los pormenores orientados a la convocatoria para la postulación de los magistrados y magistradas y otros elementos que están dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia", detalló a los medios.

Adelantó que cualquier anuncio en torno a los avances sobre el Supremo podría darse la próxima semana, sin precisar la fecha del cierre de esta ronda de negociaciones.

Avanza agenda electoral

Figuera subrayó que en este nuevo ciclo abordarán las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión, temas que consideró "muy importantes" para "sentar las bases que garanticen un proceso electoral y una ruta electoral que —aseguró— es lo que quiere efectivamente el pueblo venezolano".

"Estamos aquí con mucha responsabilidad en los términos de darle al pueblo venezolano una consolidación de un camino hacia la democracia", agregó Figuera.

Procuraremos un Supremo "con jueces honorables, independientes, imparciales y que puedan darle a Venezuela, después de tantos años, un sistema judicial pulcro", dijo el integrante de la delegación, Jorge Millán, quien abundó sobre el tema electoral.

"Las bases para lograr una democracia plena pasan por construir las condiciones para que en Venezuela lo más pronto posible, lo más rápido posible, haya elecciones", dijo al abordar el tema del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano.

Elecciones en Venezuela “muy pronto”

"Ahorita estamos trabajando en las bases para llegar a esas áreas importantes, que nos den la capacidad a todos los venezolanos de elegir a nuestras autoridades muy pronto", aseguró Millán.

Este segundo ciclo de negociaciones se retoma, luego de que esta delegación opositora, de la que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González, cerró el primero con el chavismo el 12 de agosto pasado, tras el impulso de EEUU.

En esa ocasión las partes acordaron la renovación completa del TSJ, señalado de servir a los intereses del chavismo, y además la recuperación de los activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble sismo del 24 de junio pasado.

FUENTE: Con información de EFE

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