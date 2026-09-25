Delcy Rodríguez ordena desbloquear otro grupo de portales web tras informe de mesa de diálogo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa sobre la catástrofe que afecta a Venezuela tras los terremotos.

CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes el levantamiento "inmediato" de las restricciones a otro grupo de plataformas y portales web que permanecen bloqueados en el país. Esto tras recibir informes sobre el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y la oposición, bajo el auspicio de Estados Unidos.

"En atención a este esfuerzo conjunto, la jefa de Estado ordenó el desbloqueo inmediato de un conjunto de plataformas y portales web", señala un comunicado divulgado en redes sociales por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela. El texto fue borrado posteriormente y republicado para cambiar la palabra "desbloqueo" por "medidas administrativas".

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Exigen acceso libre a todos los medios y redes en Venezuela, tras desbloqueo oficial de 12 portales

El comunicado señala que Rodríguez recibió con "beneplácito" informes del diálogo entre el chavismo y la oposición y de su Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Sin embargo, no detalla el número de portales o plataformas que serán desbloqueadas, ni cuáles son.

La nueva orden del interinato se suma a la del 17 de septiembre, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) anunció el "restablecimiento formal del acceso a diversas plataformas y medios de comunicación digitales nacionales e internacionales".

El gobierno interino manifestó este viernes "su compromiso con el derecho a la diversidad de pensamiento y aspira a que la comunicación en el país esté comprometida con el interés nacional y con el derecho a la información veraz y oportuna del pueblo venezolano".

Libertad de expresión

En el último día de la segunda ronda de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición se acordó ampliar el desbloqueo de portales webs, además de impulsar una agenda "de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico".

Otro aspecto clave, dentro de los anuncios, es revisar "instrumentos legales" sobre la libertad de expresión.

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNT) abogó por “garantías reales” para el ejercicio del periodismo en Venezuela.

“Necesitamos un ecosistema de medios libre”, indicó el SNTP en un mensaje en X en el que dejó claro que el desbloqueo de portales web es “necesario”, pero “apenas una de las garantías” que demanda la prensa.

FUENTE: Con información de EFE