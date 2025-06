Comando con Venezuela llama a una unión cívico-militar que no obedezca ni respalde al régimen

El Comando, creado para impulsar la campaña electoral de la líder opositora María Corina Machado para las elecciones presidenciales realizadas en julio de 2024, increpó: "¿Es soberano un país cuyo gobierno no acata las decisiones soberanas del pueblo?".

La oposición democrática denunció fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro y presentó ante el mundo las actas que dieron la victoria presidencial a Edmundo González Urrutia.

Red criminal

En un material audiovisual divulgado en sus redes sociales, el Comando con Venezuela envió un mensaje al Ejército: "¿A quién protegen? ".

Además, denunciaron que en Venezuela "manda una red criminal que premia al que se somete y mata de hambre al que cuestiona, a tus vecinos, a tus hermanos, a tu propia familia".

El Comando subrayó también que el régimen "no confía ni en su propia sombra. Eso no es poder, es miedo porque no hay unión cívico militar donde el militar le teme al pueblo. Tu uniforme fue hecho para servir al pueblo, y tú que también eres pueblo, no estás hecho para ir contra la gente, sino para estar con la gente".

En los actos conmemorativos del 24 de junio, Maduro señaló que la Batalla de Carabobo de 1821 "representa la unión cívico-militar en combate".

FUENTE: Con información del Comando con Venezuela