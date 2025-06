Venezuela, el país con la montaña más antigua del mundo

Tal como destaca el portal Meteored, su particular morfología se debe a un proceso denominado lixiviación. Las intensas lluvias que tienen lugar durante la estación húmeda han provocado que, durante los últimos 180 millones de años, el agua caiga del cielo erosionando sus lados, y haciendo que haya numerosos precipicios. Esta sinuosidad también hace que sea imposible que haya vegetación en la cima de la montaña.

No hay una respuesta cierta. Algunos geólogos y científicos destacan que fue por un terremoto, pero las montañas que se crearon de maneras similares, no tienen estas formas, por lo que la teoría queda incompleta.

Esta es una de las razones por las que se dice que es una de las montañas más antiguas del mundo.

Según destaca el National Geographic, que también habla de su misterioso origen, no hay certezas. Pero, claro está, tratar de saber más sobre la montaña no es fácil. Hay muchísimas zonas que son de difícil acceso y donde solo se puede llegar escalando o bien por helicóptero. Ahora bien, también hace falta un permiso especial de las autoridades locales. Esto dificulta aún más las cosas, sobre todo, sabiendo que hace más de 500 años que expertos y científicos intentan descifrar su origen y apuntar la flora y la fauna.

