Con la victoria en la primera vuelta electoral, Flávio Bolsonaro se perfila como presidente

MIAMI — Con la victoria en primera vuelta, este 4 de octubre, Flávio Bolsonaro no solo se perfila como el futuro presidente de Brasil, sino que también con los resultados que obtuvo para el Parlamento reconfigura una nueva gobernanza en el gigante del sur, que le permitiría o haría más fácil hacer cambios en las instituciones y especialmente, en el Supremo Tribunal Federal y Superior Tribunal de Justicia y de ahí, solo faltaría un paso para lograr la amnistía de su padre Jair Bolsonaro condenado por el régimen de Luiz Inácio Lula da Silva a 27 años de cárcel en 2025, acusado de un "intento de un golpe de Estado".

Las principales encuestadoras de Brasil acertaron en que ninguno de los dos candidatos principales obtendría el 50% de los votos válidos en esta primera vuelta electoral y, por lo tanto, la definición definitiva será el 25 de octubre con el balotaje.

El desacierto estuvo en señalar que Luiz Inácio Lula da Silva, presidente en ejercicio y máximo representante del Partido de los Trabajadores (PT), ganaría esta primera contienda con entre 2 y 4 puntos porcentuales de diferencia. Sin embargo, aquí el pronóstico se cayó y resultó victorioso en esta primera vuelta el senador Flávio Bolsonaro del Partido Liberal(PL), con menos de dos puntos porcentuales.

Desde el momento mismo en que el Tribunal Superior Electoral de Brasil comenzó a dar los escrutinios, Bolsonaro se perfiló como ganador de la primera vuelta; es más, en un momento incluso hubo hasta quienes se atrevieron a afirmar que ganaría en esta primera votación, pero con el paso del tiempo, aunque nunca perdió el primer lugar, sí fue bajando el porcentaje de votos a su favor.

¿Qué factores incidieron en este primer triunfo de Flávio Bolsonaro?

El analista político, Lucas Ribeiro, destacó que Brasil ha tenido un cambio muy importante en un sentido más a la derecha, más conservador con Flavio Bolsonaro, un rechazo también, obviamente, a Lula da Silva, un rechazo grande a las fuerzas del Foro de São Paulo.

Ribeiro describe tres fracasos de Lula da Silva: uno, el económico. Afirmó que muchas empresas están endeudadas grandemente. El segundo lo observa en el tema de la seguridad y, sobre todo, en lo que tiene que ver con el crimen organizado, con bandas como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, que cada vez dominan más espacios en las ciudades, y eso es algo que afecta a todas las personas.

Y el tercero, apuntó, fue el tema de la politización del Poder Judicial.

“La sociedad brasileña ha entendido que el Poder Judicial tenía un sesgo muy claro a favor de Lula; entonces, de alguna manera ha rechazado eso. Había mucha intervención, muchas cosas que la Suprema Corte (Superior Tribunal de Justicia) tenía un favoritismo por uno de los lados y la sociedad ha votado en contra de eso”, subrayó el analista.

Ribeiro puntualizó que con la votación que obtuvo el bolsonarismo para el Senado se podrá promover el juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, que ha sido un órgano muy politizado.

Lo comparó con el caso de Venezuela y Nicaragua, que obedecen al partido de gobierno, lo que consideró muy peligroso y que va en contra de la democracia, de un verdadero Estado de Derecho.

Fuerza en el Parlamento…pero obliga a alianzas

Ribeiro estima que el Partido Liberal tendrá que hacer concesiones, especialmente en la Cámara de Diputados y en alianzas con otros sectores de la centroderecha. Pero en el Senado, acotó, hubo un cambio muy grande, “un cambio histórico. Creo que va a tener una mayoría para que el presidente del Senado sea muy cercano a Flávio Bolsonaro”.

Insiste en que las reformas que el senador quiere acometer en Brasil requieren de esas alianzas, por ejemplo, la del Poder Judicial, las administrativas, la reducción del Estado.

Analiza que son necesarias porque el gigante del sur tiene un nivel de endeudamiento muy alto y habrá que echar para atrás la reforma tributaria de Lula que empezaría el otro año y no duda de que conseguirá los votos suficientes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Acota que debe haber un juicio político contra el juez Alexandre de Moraes, aliado del gobierno de Lula e involucrado en el escándalo del Banco Master. Y señaló que este magistrado recibió 131 millones de reales del “dueño del banco más corrupto de Brasil que se llama Daniel Vorcaro”.

Persecución a opositores de Lula

Apuntó que, por la politización de ese sistema judicial, sectores de la derecha y centroderecha sufrieron persecución, así como también periodistas y, de acuerdo con su interpretación, ya la opinión pública sentía un desgaste del Poder Judicial.

Describió que Lula da Silva, si perdía una votación en el Congreso, entonces enviaba el caso a la Suprema Corte controlada por él y así lograba lo que quería. “Eso es una disfunción muy grande del Estado de Derecho, de pesos y contrapesos de los poderes. Entonces, ahora sí habrá juicio político a los magistrados de la Corte Suprema”.

El analista brasileño indica que con esa nueva reconfiguración del Parlamento sí podría haber una amnistía para el padre de Flávio, Jair Bolsonaro. “Jair Bolsonaro tendría que ser juzgado por un juez normal y no por Moares, que hacía el papel de fiscal, de policía y juez al mismo tiempo. Era una persecución porque un juez no podría hacer tantas cosas al mismo tiempo”.

La territorialidad favoreció a Bolsonaro

La batalla decisiva se libró en el sudeste del gigante del sur, que tiene un valor geográfico muy importante. Bolsonaro conquistó el territorio del segundo colegio electoral: Minas Gerais, que es un gran termómetro electoral.

De no romperse, la tradición Bolsonaro ganará la presidencia de Brasil dado que quien gana en Minas Gerais obtiene la victoria presidencial.

Con 16,38 millones de votantes, representa el 10,32% del padrón nacional, solo queda por detrás de São Paulo.

Bolsonaro alcanzó el 48,25% de los votos en esa región, mientras que Lula registró 43,31%.

Fortaleza para los cambios

Más allá de la votación que obtuvo Flávio Bolsonaro en esta primera vuelta, hay que mirar la configuración del Congreso, así como de las regiones.

En la renovación del Congreso también hubo un giro hacia a la derecha y centro derecha.

El Partido Liberal (PL) fue la fuerza con más senadores electos: 19 de las 54 bancas en disputa, lo que le daría 28 de los 81 escaños, cerca de un tercio de la Cámara alta.

El bolsonarismo tendrá más curules en el Parlamento, pese a que no tendrá mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, lo que lo obliga a la construcción de alianzas y llegar a acuerdos con otros partidos para aprobar leyes y reformas.

La fortaleza mayor está en el Senado, PL concentrará el 34,6% de los escaños.

En la Cámara de Diputados, el PL quedó de segundo con 98 escaños y se mantiene como el partido individual más grande.

También, hay que destacar que la familia Bolsonaro ganó varios escaños parlamentarios.

La esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro (44), fue la senadora más votada del Distrito Federal, en Brasilia. Uno de sus hermanos será su suplente.

Carlos Bolsonaro (43), segundo hijo del exmandatario, fue el segundo más votado para el Senado en Santa Catarina (sur).

El menor de los varones Bolsonaro, Jair Renan (28), fue elegido diputado federal también por Santa Catarina.

La familia podría tener, en suma, la presidencia, dos senadores y dos diputados.

FUENTE: Con información de France 24/Filo News/ El Nacional