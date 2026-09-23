Flávio Bolsonaro promete sumar a Brasil al Escudo de las Américas

El senador brasileño y aspirante presidencial Flavio Bolsonaro habla durante el evento "La industria en la agenda de los candidatos presidenciales" organizado por la Confederación Nacional de la Industria en Brasilia, el 22 de junio de 2026.

SÃO PAULO.– El senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, prometió este miércoles que incorporará a Brasil al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el Gobierno de Donald Trump, si gana las elecciones de octubre.

"Brasil formará parte del Escudo de las Américas a partir del año que viene. Yo voy a colocarlo para que así sea uno de los países que combaten el narcoterrorismo", afirmó el candidato del Partido Liberal (PL) durante una transmisión en redes sociales.

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Flávio Bolsonaro apuesta por una alianza contra el narcotráfico

El primogénito de Bolsonaro se pronunció un día después de la reunión que Trump mantuvo con varios de sus aliados latinoamericanos al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En el encuentro participaron, entre otros, los presidentes Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Nasry Asfura, de Honduras; Santiago Peña, de Paraguay, y Keiko Fujimori, de Perú.

Brasil, que atraviesa una crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, no forma parte actualmente de este mecanismo, cuyo objetivo es el de combatir el narcotráfico en el continente.

Flávio Bolsonaro defendió la iniciativa y sostuvo que permitirá cooperar, intercambiar información, proteger las fronteras del tráfico de drogas y armas y "asfixiar financieramente" al crimen organizado.

Críticas a Lula por la política de seguridad

"¿Por qué Brasil no está (en el Escudo de las Américas)? Porque hay un presidente de la República que es condescendiente con los bandidos, que considera que todo está bien", afirmó el senador en referencia al presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

Para Flávio Bolsonaro, "Brasil está aislado" y "no tiene condiciones de garantizar su soberanía" ante el avance de organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

El candidato también aseguró que, si gana las elecciones, declarará a estas organizaciones como "narcoterroristas", como ya lo hizo Estados Unidos y algunos países suramericanos.

Además, sostuvo que durante su eventual Gobierno los delincuentes solo tendrán dos salidas: "cementerio o cárcel".

Combatir al crimen

La seguridad también fue uno de los asuntos abordados por Lula durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York.

El mandatario, en una aparente referencia a Estados Unidos, aseguró que su Gobierno no va a "tercerizar" la responsabilidad de proteger las fronteras brasileñas.

"No necesitamos portaviones vigilando nuestras aguas. Necesitamos cooperación para atajar el flujo de armas y de dinero que nutre al crimen organizado. Ese es el espíritu de la propuesta que le entregué personalmente al presidente de Estados Unidos", afirmó Lula.

Las declaraciones de Flávio Bolsonaro y Lula reflejan posiciones diferentes sobre la cooperación internacional y el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los asuntos presentes en la campaña electoral brasileña.

FUENTE: Con información de EFE