Experto cuestiona transparencia electoral y advierte que Lula es una amenaza

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, saluda en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, Brasil, el 25 de octubre de 2026.

Esta composición de imágenes de archivo, realizada el 15 de agosto de 2026, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto y al senador brasileño y aspirante a la presidencia Flávio Bolsonaro en Brasilia, el 22 de junio de 2026.

MIAMI.- Brasil atraviesa un escenario de polarización política tras las cuestionadas elecciones presidenciales del pasado 25 de octubre, en las que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva consiguió la reelección frente al senador conservador Flávio Bolsonaro, con una diferencia de poco más de tres puntos porcentuales.

Lula obtuvo el 51.79 % de los votos válidos, frente al 48.21 % de su adversario, según los resultados anunciados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado no despejó las tensiones entre el oficialismo y los sectores conservadores, que mantienen una importante base electoral y presencia institucional. A las controversias sobre el desarrollo de la votación se sumaron cuestionamientos a las decisiones judiciales y a la actuación de las autoridades electorales.

En ese contexto, el senador Flávio Bolsonaro llegó a EEUU junto a su familia después de que el juez Alexandre de Moraes, ordenara la entrega de sus pasaportes. El senador viajó de Brasil sin cumplir esa disposición y, desde territorio estadounidense, cuestionó los resultados electorales, que calificó de "matemáticamente imposibles".

"Hay muchas cosas inexplicables en estas elecciones que matemáticamente es imposible que hayan ocurrido en el mundo real, a menos que, como dije, haya habido algún gol con la mano", expresó en una transmisión en vivo en sus redes sociales. También, reivindicó su papel como "líder de Brasil" y afirmó que encabezará la oposición desde EEUU.

El viaje de Bolsonaro abre la interrogante sobre quién asumirá el liderazgo de los sectores conservadores dentro de Brasil. Entre las figuras que pueden adquirir mayor protagonismo aparece el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los principales referentes conservadores del país. La oposición también conserva presencia en el Congreso, desde donde puede cuestionar las iniciativas del Ejecutivo y condicionar las negociaciones parlamentarias.

Para analizar este escenario político en Brasil, los cuestionamientos al sistema electoral, las debilidades del nuevo gobierno y las posibilidades de reorganización opositora, DIARIO LAS AMÉRICAS entrevistó al ingeniero venezolano Alejandro Peña Esclusa, escritor y consultor político, experto en el Foro de São Paulo, sobre el que ha publicado cuatro libros, incluido uno dedicado a los fraudes electorales. Permaneció un año detenido en El Helicoide, tras ser constantemente perseguido durante los mandatos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Cuestionamientos al sistema electoral

1.- En el debate político brasileño han surgido cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral y comparaciones con experiencias de otros países de la región. ¿Cómo analiza usted el sistema electoral brasileño?

El sistema electoral brasileño no es fiable, por ser 100 % electrónico. Al elector ni siquiera le entregan papeletas de votación. Los sistemas electrónicos ya sea de votación o de totalización son altamente manipulables, como se demostró en Venezuela tanto en el referendo revocatorio de 2004 y como en las elecciones presidenciales de 2024; y como se comprobó en Bolivia en 2019. El esquema de votación 100 por ciento electrónico, además de Brasil, solo existe en Namibia, Bután y Bangladesh.

2.- En su análisis publicado por el medio italiano La Voce del Patriota usted habló de las elecciones brasileñas, refiriéndose a la interrupción de dos horas durante el proceso, las decisiones judiciales y las variaciones en los resultados entre las dos vueltas. ¿Qué lectura hace de estos acontecimientos?

En efecto, he mencionado en entrevistas los hechos irregulares ocurridos durante la segunda vuelta y que son del conocimiento público. Pero, además, en Brasil se cumple en su totalidad el patrón de fraude electoral integral que desarrolla antes, durante y después de las elecciones, descrito en mi libro, “Los fraudes electorales del Foro Sao Paulo”.

Antes, con la manipulación de las encuestas, indicando un supuesto “empate técnico” entre los candidatos, lo cual no tenía ningún sustento, porque en la primera vuelta había ganado Bolsonaro y porque los candidatos restantes le dieron su apoyo. Este fenómeno lo denuncié el 16 de octubre a través de mi cuenta de X.

Durante, la intervención del magistrado exabogado de Lula para alargar ilegalmente el proceso de votación y por la aparición de votos de dudosa procedencia; tal como ocurrió muchas veces con los procesos manejados por Tibisay Lucena en Venezuela. Después, al desatar una feroz persecución política contra la oposición y amenazar a quien se atreviera a denunciar el fraude, tal como hizo Maduro en julio de 2024.

Diante dos resultados do 1º turno, é impossível que Lula vença no dia 25 de outubro, mas seus aliados divulgam pesquisas sobre um "empate técnico" para manipular os brasileiros. Leia meu livro "As fraudes eleitorais do Foro de São Paulo", disponível na Amazon, e você entenderá a manobra. — A. Peña Esclusa (@PenaEsclusa) October 16, 2026

Lula y el Foro de São Paulo

3.- ¿Qué importancia tiene Lula en el Foro de São Paulo? ¿Considera que su relación con China, Rusia y los BRICS representa un desafío para Estados Unidos? ¿Cómo influye esta relación en el "Escudo de las Américas"?

Lula es fundador del Foro de Sao Paulo y su líder máximo luego de la muerte de Fidel Castro. Lula se ha disfrazado durante años, presentándose como un humilde dirigente sindical y como un hombre moderado. En Europa llegó a mentir, diciendo “Yo nunca he sido de izquierda”. Pero la verdad es que Lula ha sido el principal defensor de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Defendió el fraude de Maduro y se opuso a su captura. Pero, lo más importante, es profundamente antiamericano y antisemita, y es el principal operador de China en la región.

Lula reclamó que Estados Unidos haya declarado “terroristas” a las mafias criminales “Comando Vermelho” y “Primeiro Comando Capital”. No solo se niega a que Brasil pertenezca al “Escudo de las Américas”, sino que se ha convertido en su principal amenaza, porque desde un Brasil controlado por Lula, los carteles del narcotráfico tendrán un lugar seguro para replegarse y operar en el resto de la región. Brasil se convertiría en el “Escudo del Crimen Organizado”.

4.- ¿Qué papel puede desempeñar Donald Trump frente al gobierno de Lula y qué consecuencias tendría para Brasil y América Latina una mayor confrontación entre Washington y Brasilia?

El liderazgo que ejerce Donald Trump, constituye la principal esperanza para evitar que Brasil se convierta en un Estado criminal. La confrontación entre Brasil y Estados Unidos es inevitable, porque Lula representa los intereses de China, Rusia e Irán. También habrá un choque entre un Brasil socialista y una Hispanoamérica gobernada por presidentes conservadores, pero ese choque no se extenderá hacia México, porque Claudia Sheinbaum es aliada de Lula.

Las debilidades del nuevo gobierno

5.- ¿Cuál es el panorama político que enfrenta actualmente Lula da Silva? ¿Cuáles son las principales debilidades de su gobierno y qué factores podrían comprometer su estabilidad y liderazgo político?

En su nuevo período de gobierno, Lula deberá enfrentar los problemas derivados de la pérdida de su credibilidad y su imagen como un líder radical de izquierda, que comete fraude electoral y que persigue a sus opositores. Además, deberá enfrentar problemas generados por su propia administración: una deuda bruta del 83 % del PIB, un déficit fiscal del 9.5 % del PIB, una inflación del 5 %, y una crisis de salarios, que ha obligado al 80 % de las familias brasileñas a endeudarse.

Como consecuencia de lo expuesto, es muy posible que durante los próximos meses se produzca una crisis institucional, un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ello, Lula pretende neutralizar desde ahora el Congreso, mediante la persecución y la compra de consciencias.

Flávio Bolsonaro y el liderazgo opositor desde el exterior

El viaje de Flávio Bolsonaro a EEUU plantea un desafío para la oposición brasileña, que debe definir si mantiene al senador como uno de sus principales referentes o impulsa otras figuras dentro del país. En ese escenario, Tarcísio de Freitas aparece entre los posibles liderazgos, mientras los bloques conservadores buscan articular una estrategia común frente al nuevo gobierno, indicó el experto.

6.- ¿Qué consecuencias políticas tiene la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos? ¿Cómo repercute este episodio en la oposición?

Venezuela es un ejemplo de la importancia de un liderazgo en el exilio para ganar apoyos en el esfuerzo para recuperar la democracia. La salida de Bolsonaro debe ser interpretada como una señal de que Brasil se ha convertido en una dictadura. Así como María Corina Machado ha recibido todo el apoyo nacional e internacional para defender la democracia venezolana, así también Flavio Bolsonaro debe recibir todo el respaldo del pueblo brasileño y de los gobiernos democráticos.

Sería erróneo y contraproducente concluir que, como Flavio se fue del país, entonces dejó de ser el líder. Lula tratará de dividir a la oposición, como lo hizo Maduro en Venezuela, ofreciendo beneficios a quienes se amolden a su gobierno. ¡Cuidado! Esto es una trampa, para que, una vez desunida, aplastar toda forma de resistencia. Lo que corresponde hacer es una operación en dos frentes, desde afuera, con un exilio fuerte y categórico; y desde dentro, con una resistencia institucional, particularmente desde el Congreso, con apoyo popular, expresó el analista.

El futuro político de Brasil estará marcado por la capacidad del gobierno de Lula para enfrentar las presiones económicas e institucionales y por la estrategia que adopten las fuerzas conservadoras para reorganizarse. Mientras Flávio Bolsonaro busca proyectar su liderazgo desde Estados Unidos, la oposición deberá definir cómo articular su presencia dentro del Congreso y mantener el respaldo popular.

Para Peña Esclusa, la coordinación entre el exilio y la resistencia institucional será determinante para enfrentar al nuevo gobierno y evitar que el oficialismo consolide su poder.

FUENTE: Con información de AFP/DLA/Redes Sociales