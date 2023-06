Cuba: opositor habla sobre su estado de salud en prisión

“No me han hecho todavía el fondo de ojo que me dijeron que me iban a hacer y, además de eso, me llevaron al optometrista. Sin hacerme pruebas, me dio un papelito ahí para hacerme los espejuelos, pero, imagínate tú, sin medirme la vista”, precisó Valle Roca.

En la llamada telefónica, el preso político informó que sigue con secuelas clínicas del reforzamiento pulmonar que sufre desde que fue detenido por la dictadura. Sobre las condiciones alimentarias, afirmó que cada día son peores.

“Están dando menos arroz; daban dos huevos y ahora dan uno, es muy poca la cantidad de alimentos que dan y en mal estado, mal cocinada. El picadillo ese parece, no sé qué cosa y, vaya, es una pasta que no sé qué es lo que parece, y viene con lagartijas adentro, y entonces, imagínate tú”, recalcó.

Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado en julio de 2022 a cinco años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana, acusado por la dictadura de delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia.

