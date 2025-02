Cuba retoma las excarcelaciones de presos políticos prometidas al Papa Francisco

“Conmigo soltaron a otros cuatro, una muchacha y tres hombres, pero ellos no tenían delitos políticos, la muchacha era por malversación y los hombres por robo con fuerza”, indicó.

“El reeducador mío dijo que iban a seguir excarcelando, que de Dignidad no iba a quedar nadie”.

La Operación Dignidad es el procedimiento de los agentes carcelarios contra los asistentes a las masivas demostraciones del 2021 a quienes sometían a coacciones para que expresaran, delante del resto de la población penal, su arrepentimiento por haber participado en el estallido social.

El régimen de Cuba insiste en negarles su condición de presos políticos, rechazando las propuestas, nacionales e internacionales, de amnistía para ellos.

“Hay que trabajar, portarse bien. Estás a un paso de la prisión otra vez. Otra cosa sería un indulto, ya que te borrarían del sistema, pero ahora tienes que portarte mejor que cuando estabas en la calle”.

Entre las obligaciones impuestas a los excarcelados está “no publicar en redes sociales, no hacer declaraciones a la prensa, no acercarse a aglomeraciones humanas, no colaborar con actividades calificadas por el régimen como contrarrevolucionarias, trabajo obligatorio, y reportarse a los tribunales”.

Las excarcelaciones quedaron en suspenso a finales de enero, tras la salida de prisión de alrededor de 172 personas, de acuerdo a las verificaciones de la ONG Justicia 11J.

“Cuando pararon, pensamos que iban a seguir más adelante. En la cárcel dijeron que eso no tenía nada que ver con lo de Trump y la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino con lo del Papa. Entonces estábamos esperando. Siempre supe que algo podía pasar y que nos iban a soltar”, señaló Martín Pérez.

También salieron en libertad condicional este jueves, de la Prisión de Boniato, Iván Arocha Quiala, residente en la localidad santiaguera El Caney; del Combinado del Este, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, y de la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, Yaquelín Castillo García, de La Habana.

Los tres, igual que Martín Pérez, participantes de las protestas de 2021.

Otro prisionero político, Ohaurys Rondón Rivero, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), también fue excarcelado este jueves, de un campo de trabajo forzado en La Habana, según pudo confirmar Martí Noticias.

Rondón Rivero dijo que fue excarcelado junto a 29 presos comunes, todos del campamento de trabajo correcional el CETEM, en la cárcel 1580 de la capital cubana.

Grupos independientes han informado más de mil presos políticos, la mayoría sentenciados por participar en las protestas de 2021, en tanto las cifras oficiales, aseguran que 381 cubanos fueron penados por los hechos "que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista“, en ese año.

FUENTE: Con información de Martí Noticias