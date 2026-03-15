Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial

MIAMI.- Antes de que Luis Severino hiciera el primer lanzamiento, el público soltó un unísono “USA, USA, USA”, que volvió a aparecer cuando cayó el out 27. Fue lo único que se escuchó en el loanDepot Park tras la victoria 2-1 de Estados Unidos a República Dominicana, que le dio el boleto a la final del Clásico Mundial de Béisbol por segundo año consecutivo.

El noveno inning de la primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol tuvo dos batallas de alta intensidad. Y aunque habían dos querellas, solo iba a ver un ganador. Mason Miller y Geraldo Perdomo combatían en el terreno, las aficiones en las tribunas. Todo desde la armonía de la competitividad. Pero fue EEUU el que celebró.

A la par que el derecho retaba al quisqueyano, el público intercambiaba un estruendoso “sí se puede, sí se puede”, alentando a los jugadores de la República Dominicana para una remontada, mientras la otra parte de los asistentes coreaban “USA, USA, USA”. La escena resumía el ambiente de una semifinal vibrante, con dos aficiones entregadas y un cierre de juego cargado de tensión.

Después de ocho envíos, el umpire principal Bill Mathews cantó el tercer strike ante un slider a 89 millas que según el play by play de MLB.com cayó fuera de la zona de strike. Con ese lanzamiento terminó el duelo particular entre Miller y Perdomo, pero también se selló el destino del encuentro. El dramático out 27 desató la celebración de los estadounidenses y prolongó por varios minutos más el coro de “USA, USA, USA” en las tribunas del estadio.

El juego se había definido antes, gracias a un cuadrangular de Roman Anthony, precedido por otro en la misma cuarta entrada de Gunnar Henderson. Esos dos batazos, combinados con un pitcheo hermético del conjunto norteamericano, marcaron la diferencia en un partido que se mantuvo cerrado hasta el último momento.

Con el triunfo, Estados Unidos avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol por segunda edición consecutiva. En 2023, los norteamericanos no pudieron en la final contra los nipones —eliminados el sábado por Venezuela este año— entregando el último out con un ponche de Mike Trout, su figura del momento.

Ahora, los estadounidenses tendrán la oportunidad de ir por su segundo cetro en este torneo, tras ganar en 2017. En esta edición, el único equipo que ha podido vencer a Estados Unidos ha sido Italia, que se enfrenta este lunes ante Venezuela para definir al rival de los norteamericanos en la gran final a celebrarse el martes.