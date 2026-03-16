Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Washington .- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba " , en medio de las tensiones entre ambos países por el freno energético contra la isla.

"Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla como "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

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El presidente republicano amenazó en las últimas semanas con tomar el control de la isla ya sea de forma "amistosa" u hostil, y resaltó que el régimen de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EEUU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como parte de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

FUENTE: Con información de EFE