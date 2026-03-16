lunes 16  de  marzo 2026
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

El presidente ha amenazado con tomar el control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y resaltó que el régimen de La Habana "caerá muy pronto"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el freno energético contra la isla.

"Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", dijo en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca.

Lee además
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el dictador cubano Miguel Díaz-Canel levantan la mano tras saludarse.
ALIADOS SOCIALISTAS

López Obrador desafía a EEUU y ofrece una cuenta bancaria para ayudar Cuba
Los cuatro responsables de la represión contra manifestantes en Morón, Ciego de Ávila. Cuba. 
DICTADURA

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba procesa expedientes contra represores en Morón

El mandatario repitió que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y describió a la isla como "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

"Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", dijo el republicano, quien presumió de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

Embed

El presidente republicano amenazó en las últimas semanas con tomar el control de la isla ya sea de forma "amistosa" u hostil, y resaltó que el régimen de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EEUU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Cuba inició la semana con un nuevo apagón nacional, el sexto en los últimos 18 meses, como parte de la profunda crisis energética que atraviesan desde 2024, una situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero impuesto por EEUU que está paralizando la economía por completo y disparando el malestar social.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

"Basta de excusas": Internautas recuerdan el reclamo de Fito Páez ante crisis en Cuba

Apagón total en Cuba por desconexión del Sistema Electromagnético Nacional

Régimen castrista en pie de guerra para reprimir el creciente descontento popular

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Fenómeno surcoreano Las guerreras k-pop rompe record en Netflix
PREMIOS

Corea del Sur festeja triunfo de "Las guerreras Kpop" en los Óscar

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

La prosperidad en Cuba tras 67 años de dictadura castrista.
REACCIóN

Exiliados cubanos rechazan "reformas" económicas del régimen castrista

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Ceremonia de corte de cinta en la inauguración de Baires Grill en Orlando. 
ESTRATEGIA

Negocios hispanos en Florida preparan terreno para impacto económico del Mundial 2026