Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

MIAMI. - Un fenómeno meteorológico de gran amplitud descargó hasta seis pulgadas de lluvia sobre el condado Miami-Dade entre el sábado y el domingo, según el reporte de las autoridades ambientales.

Las copiosas precipitaciones saturaron los suelos de la región y mitigaron la escasez hídrica local, pero también provocaron encharcamientos severos, alteraciones viales y la interrupción de eventos masivos al aire libre.

PLAZO PERENTORIO Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Los aguaceros repentinos del domingo alteraron significativamente la logística y el flujo de asistentes al festival de la Calle Ocho (Carnaval Miami) en la Pequeña Habana.

Asimismo, se reportaron retrasos viales debido a encharcamientos en calles de drenaje deficiente y pasos a desnivel en áreas céntricas.

Volumen de las precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami reportó la caída de entre una y tres pulgadas de agua en lapsos muy cortos durante la tarde del domingo.

La rápida saturación de los terrenos obligó a la emisión de avisos de inundación ante la proyección de tres pulgadas adicionales por la lentitud del desplazamiento de los focos de precipitaciones.

El sur del condado experimentó el mayor impacto. Las autoridades colocaron bajo alerta máxima a vecindarios como Homestead, Florida City, The Redland y Leisure City por la acumulación excesiva de agua.

Impacto en las comunidades

De acuerdo con el reporte, la cantidad de lluvia rebasó la capacidad de los drenajes en varias zonas residenciales y arterias comerciales del condado.

En el área de Kendall, los residentes observaron con preocupación el ascenso del nivel del agua frente a sus propiedades.

"El agua subió hasta la acera en cuestión de minutos y tapó por completo las alcantarillas de mi cuadra", relató Marta Rodríguez, residente de Kendall.

La situación se repitió en zonas más al norte, donde el volumen de agua sobre el asfalto exigió mayor precaución a los conductores.

"El charco en la 49 tapó hasta el contén [acera] y los carros tenían que ir muy despacio", comentó Wendy Samuell, vecina de Hialeah.

Pronósticos y directrices de seguridad

El panorama húmedo continuará a lo largo de la actual semana laboral en el sur de la Florida, según las proyecciones de las autoridades.

Los modelos meteorológicos anticipan tormentas dispersas y lluvias ligeras desde el lunes hasta el viernes, con probabilidades de precipitación de hasta un 65%. El alivio llegará el sábado y el domingo con el retorno de condiciones soleadas.

Ante este escenario, el Departamento de Manejo de Emergencias de Miami-Dade insta a los conductores a evitar el cruce de calles inundadas y a reducir la velocidad en las autopistas.

Las autoridades también recomiendan a la población el despeje de canales de desagüe en los hogares, mantener distancia de charcos profundos por el peligro de cables eléctricos sumergidos y buscar refugio en interiores al escuchar truenos.