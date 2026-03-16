Exiliados cubanos rechazan "reformas" económicas del régimen castrista

Exiliados cubanos en Florida pidieron este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, "desconectarse del régimen " ante la negociación iniciada con La Habana , y rechazaron las " reformas " económicas propuestas por la dictadura castrista, como el permitir a expatriados volver e invertir en la isla.

Opositores cubanos en Miami tacharon de "inválido" el anuncio de La Habana sobre "permitir" a cubanos en el exterior invertir en el sector privado, como parte del actual diálogo para soltar la presión del gobierno del presidente Donald J Trump, a quien los exiliados piden no tener piedad con el régimen".

OPINIÓN Terminar la dictadura de Cuba es la única opción para la libertad del pueblo y la seguridad de EEUU

"Nuestra política es clara, desconéctense del régimen y conéctense con el pueblo. Eso es lo que quiere este exilio", respondió el presidente del Movimiento Democracia, Ramón Saúl Sánchez, a una pregunta en una rueda de prensa.

Barack Hussein Obama se dio abrazos con Raúl Castro y le abrió las puertas al régimen asesino meses antes del dejar la Casa Blanca. El resultado fue el mismo: más miseria, más control y represión de la dictadura, más persecución a los opositores y decomiso y cierre de pequeñsos negocios a los presuntos "autónomos o cuentapropistas", hasta eliminarlos. Luego la otra historia de "apertura" con la "mypimes", creadas en su inmensa mayoría por los mismos secuases del régimen para dar la imagen de flexibilidad.

Petición para salvar al régimen castrista

Sus declaraciones se producen horas después de revelarse que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de la isla, Oscar Pérez-Oliva, aseguró a NBC que "Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses" y "también con cubanos que residan en EEUU y sus descendientes".

Pero esto lo hizo Fidel Castro en múltiples ocasiones para darle oxígeno a la dictadura bajo el mismo sistema, que años más tarde o expulsó las empresas, las expropió mediante el chantaje o nunca les pagó, también utilizando el mismo método de estafa.

Este anuncio ocurre tal vez como alguna parte de negociaciones que La Habana tiene con representantes de la Administración Trump, como reconoció despues de negarlo el vocero gobernante del régimen, Miguel Díaz-Canel, el viernes pasado.

Líderes en el exilio avisaron a la Casa Blanca que el "régimen" solo "busca ganar tiempo" y engañar una vez más sobre supuestos cambios.

"El régimen está tratando de ganar tiempo y lo que tiene que tener mucho cuidado este Gobierno es en hacer política como si el secretario de Estado, Marco Rubio, o el presidente Donald Trump fueran a estar eternamente en el poder", expuso Salome García, activista cubana y residente permanente de EEUU.

El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez, señaló en un pronunciamiento que "este régimen tiene que estar muy desesperado para estar buscando recursos de aquellos mismos que ellos catalogaron de escorias", al insistir en que las inversiones deben esperar hasta que "Cuba sea libre".

Rechazo al modelo venezolano en Cuba

Sánchez también pidió a la Casa Blanca que no repita en Cuba lo que hizo en Venezuela tras la intervención que derivó el 3 de enero en la captura del narcodictador Nicolás Maduro y en que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera como presidenta encargada, algo que Washington reconoció de manera formal la semana pasada.

"Vean lo que está pasando ahora en Venezuela, que se está haciendo negocio con el régimen, se le está mandando un cheque grande a la 'mujer maravillosa', como dicen por allá. Y las madres tienen que estar haciendo huelga de hambre para que dejen salir a sus hijos", manifestó.

El Movimiento Democracia pidió a Washington que, para la "libertad" de la isla, reconozca "al pueblo de Cuba como el protagonista", exija liberar a todos los presos políticos, y que "cualquier fórmula tiene que culminar en el fin de ese régimen".

"Es el momento de entender que es el final, y que no se le puede otorgar ni un balón de oxígeno más al régimen, que lo que necesitamos es el camino abierto para regresar a nuestro hogar y para reclamar lo que nos pertenece", manifestó el periodista Norges Rodríguez.

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FUENTE: Con información de EFE.