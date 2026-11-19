Una persona duerme envuelta en una sábana en el muro frente al mar al amanecer en La Habana el 13 de agosto de 2026.

MIAMI.- El 38% de los cubanos que reciben remesas desde el exterior no logra cubrir ni la alimentación ni los gastos elementales de su hogar, según una encuesta nacional difundida este miércoles por el Instituto Republicano Internacional (IRI) y elaborada por NORC, centro de investigación de la Universidad de Chicago, mediante 1,199 entrevistas presenciales realizadas entre julio y septiembre de 2026.

El estudio muestra que la ayuda familiar enviada desde fuera de la isla resulta insuficiente frente al deterioro económico provocado por la dictadura cubana, mientras el 65% de los encuestados identifica la comida como el gasto mensual más difícil de asumir, proporción que alcanza el 73 % en las provincias orientales y el 49% en La Habana.

Aunque quienes no reciben remesas enfrentan un escenario aún más crítico, el 48 % admite no cubrir sus necesidades básicas, diez puntos por encima de quienes sí perciben divisas del exterior, el sondeo destaca que el 55 % de los receptores de remesas califica de "muy mala" la situación económica de su hogar, cifra superior al 51% registrado entre quienes carecen de ese apoyo.

La pérdida acelerada del poder adquisitivo se evidencia en el mercado cotidiano, donde el dólar cerró el 18 de noviembre en 935 pesos cubanos en el mercado informal y el euro en 990, mientras compras básicas de alimentos superan los salarios estatales y se ven erosionadas por la inflación y la devaluación.

El informe también refleja que el 61 % de los consultados tiene familiares o amigos en el extranjero, con EEUU como principal destino mencionado (76 %), lo que profundiza las brechas internas según la capacidad de cada familia para acceder a recursos externos.

A este cuadro se suman las insuficiencias del sistema estatal de asistencia social señaladas por economistas como Pedro Monreal, la admisión oficial de que el salario mínimo no cubre la canasta básica, estimada en unos 96,000 pesos mensuales por el economista José Luis Pérez Capdevila frente a un salario medio de 7,354 pesos en agosto, y las cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que en agosto reportó que el 94% de los cubanos vivía en pobreza extrema.

FUENTE: Instituto Republicano Internacional