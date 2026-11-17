El embargo norteamericano a comerciar con la dictadura cubana fue decretado el 3 de febrero de 1962. Eso lo cuento con mucho detalle en mi libro Se acabó la diversión.

El Orador Orate y la Junta Militar que heredó las ruinas de Cuba lo han llamado, muy exitosamente, "bloqueo". Sin embargo, hoy Estados Unidos es el principal socio comercial de ese Estado fallido. ¿Cuál bloqueo?

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Desde hace muchos años en Cuba desapareció la carne de cerdo, alimento tradicional del cubano en aquella isla a la que llegaron el Orate barbudo y su pandilla para liberarla de la burguesía y el imperialismo. Hoy la Junta Militar culpa al "bloqueo" de la miseria en la que sobreviven los cubanos.

Hace 512 años no existían los Estados Unidos, no había dictadura en Cuba, es más, no había casi habitantes en la isla de Cuba. Sin embargo, sí había cerdos, y muchos. El 1 abril de 1514, Diego Velázquez le escribió al rey:

Esta isla es muy fructífera y podrá proveer de pan la tierra fácil. Los puercos que se trajeron se han multiplicado hasta treinta mil.

Los cerdos criollos se crían casi solos, sin mucha atención ni alimentación especializada, pero en la Cuba de las termitas comunistas no hay cerdos por culpa del "bloqueo".

No hay cerdos, no hay malanga, no hay yuca, no hay boniato, no hay nada. No hay vergüenza, solo maldad.

Como siempre les digo, no tienen perdón.

Justicia y castigo, que no se nos olvide.

Malnacidos.