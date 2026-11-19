La policía antidisturbios recorre las calles tras una manifestación contra el régimen de Miguel Díaz-Canel en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, el 12 de julio de 2021.

LA HABANA.- La dictadura en Cuba programó para la próxima semana el juicio contra Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez, creadores de contenido y activistas del proyecto audiovisual independiente El4tico , luego de mantenerlos más de nueve meses en prisión provisional tras su detención en Holguín el 6 de febrero de 2026.

La notificación fue confirmada por Doris Santiesteban Batista, esposa de Medina, quien precisó que la audiencia se celebrará el 24 de noviembre a las 8:30 a. m. en el Tribunal Provincial, reseña el portal web Diario de Cuba.

La Fiscalía del régimen cubano solicita ocho años de cárcel para Medina y diez para Zayas bajo cargos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires e instigación a delinquir. De acuerdo con las conclusiones fiscales difundidas en septiembre, la acusación toma como base videos de opinión compartidos en Instagram, Facebook y YouTube sobre la situación en la isla, cuestionamientos hacia el Partido Comunista de Cuba y la Policía, así como contactos con opositores en el exilio.

La organización de asesoría legal Cubalex advirtió que el expediente penal convierte opiniones políticas y críticas públicas en fundamentos delictivos, vulnerando la libertad de expresión y el principio de legalidad al equiparar publicaciones en plataformas digitales con propaganda subversiva y agravar la respuesta penal por su difusión pública. Asimismo, Cubalex señaló que en el cargo por instigación a delinquir la Fiscalía invoca el artículo 268.1-4 del Código Penal sin precisar cuál sería la conducta ilícita concreta que los acusados habrían promovido.

El anuncio del juicio se produce tras meses de denuncias familiares y de organizaciones de derechos humanos sobre la prolongación de la prisión provisional y las irregularidades desde el arresto, incluyendo cuestionamientos a los registros domiciliarios efectuados en febrero. Con este proceso, la dictadura cubana emplea el sistema penal para castigar el disentimiento público y el ejercicio del periodismo y activismo independiente en redes sociales.