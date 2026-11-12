jueves 12  de  noviembre 2026
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Rey Onay Sánchez, un creador de contenido que conecta con los cubanos en Instagram

Su contenido combina información, reacciones y opiniones sobre la realidad de Cuba, con mensajes que cuestionan al sistema político de la isla

Una de las publicaciones en Instagram de Rey Onay Sánchez.

Una de las publicaciones en Instagram de Rey Onay Sánchez.

Captura de pantalla/ Instagram @rey_onay_sanchez
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- El influencer Rey Onay Sánchez ha construido una presencia en Instagram a través de videos que abordan la actualidad cubana, con especial atención a los acontecimientos políticos y sociales de la isla.

Desde su perfil en la red social, comparte publicaciones de tono directo y comentarios sobre temas que generan interés y debate entre los cubanos dentro y fuera de su tierra natal.

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Su contenido combina información, reacciones y opiniones sobre la realidad de Cuba, con mensajes que cuestionan al sistema político de la isla y expresan respaldo a las voces que reclaman cambios y libertad.

Los videos breves y las referencias a figuras y acontecimientos de actualidad forman parte de su estilo, con un lenguaje cercano al público y recursos propios de las plataformas digitales para incentivar la interacción.

A través de etiquetas como #AbajoLaDictadura, #AbajoElComunismo y #FreeEl4tico, Sánchez participa en conversaciones que trascienden el entretenimiento y convierten sus redes en un espacio de expresión sobre la situación cubana.

Su propuesta refleja el papel que han adquirido los creadores de contenido en la difusión de opiniones sobre asuntos de interés social y político.

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