El colapso de la Defensa Aérea de Venezuela

Calificación MSI2 (0–10) de capacidad operacional: 2/10

Cobertura radar: 1/10

Intercepción/alerta: 2/10

Moral/cohesión interna: 3/10

Respaldo externo: 4/10

Declaración de transparencia

Este informe se sustenta en testimonios directos y comunicaciones verificadas de personal activo dentro de la Fuerza Aérea Bolivariana que alertan sobre el deterioro operativo y la manipulación del sistema de defensa aérea. La identidad de los informantes se reserva por razones de seguridad. Sus aportes han sido contrastados con datos técnicos, registros de mantenimiento, reportes internacionales y fuentes abiertas confiables. El objetivo es dar visibilidad a una situación crítica que compromete la estabilidad regional y la seguridad hemisférica.

Diagnóstico operacional

Más del 50% de los radares JYL-1 y JY-11B están fuera de servicio por falta de repuestos. Los SU-30MK2 operan con restricciones severas. Solo unos pocos F-16 están disponibles, y los AT-27 se utilizan únicamente para entrenamiento. Los K-8W Karakorum están operativos en menos del 30%, carecen de radar aire-aire y son usados simbólicamente para misiones antidrogas. La cobertura aérea se limita únicamente a Caracas y La Orchila, zonas bajo resguardo directo del alto mando político. (Infodefensa, 2023; Jane’s Defence Weekly, 2022)

Conexiones criminales

El Cartel de los Soles ha infiltrado estructuras como el CODAI, las ZODI y las REDI. Estas entidades operan coordinadamente para manipular los horarios de apagado de radares, facilitando el paso de aeronaves ilícitas sin detección. El accidente del Citation YV3217, donde murieron la esposa e hija del comandante del CODAI, así como la deserción de varios sargentos de la Fuerza Aérea Bolivariana, revelan una fractura interna profunda y la politización total del aparato de defensa. (Farah & Berríos, 2021; InSight Crime, 2023)

Injerencia extranjera

China ha reducido su soporte técnico a mínimos, y sólo proporciona repuestos a través de intermediarios civiles. Irán ha asumido un rol más activo desde el año 2020, proveyendo drones Mohajer-6, técnicos de guerra electrónica y sistemas de vigilancia aérea. Sin embargo, su intervención ha servido únicamente para reforzar el anillo defensivo del régimen en Caracas y La Orchila, sin restaurar la funcionalidad del sistema nacional de defensa. (International Crisis Group, 2022; Qods Aviation Industries, 2023)

Complicidad transnacional

Aviones provenientes de Venezuela continúan aterrizando en pistas clandestinas en México, con la colaboración o permisividad de autoridades locales. Esta cooperación ha establecido un corredor aéreo Venezuela–México como vía principal para el transporte de cocaína hacia Norteamérica, según múltiples informes de inteligencia de la DEA, el Departamento de Estado y la UNODC. (U.S. Drug Enforcement Administration, 2023; United Nations Office on Drugs and Crime, 2023)

Evaluación sobre drones iraníes

Venezuela opera drones iraníes Mohajer-2 (en su versión local “Arpía”) y Mohajer-6, utilizados exclusivamente en misiones de vigilancia en Caracas, Maracaibo y La Orchila. Aunque algunos modelos pueden portar municiones, su uso ha sido limitado a operaciones de observación y propaganda interna. La flota tiene baja disponibilidad técnica y no ha sido empleada en ninguna interdicción aérea comprobada. Los sistemas no están integrados a la red del CODAI ni pueden cubrir zonas operativas clave como Zulia o Apure. (Qods Aviation Industries, 2023)

Capacidad de amenaza externa e interna

Venezuela no posee actualmente capacidad alguna de proyección militar hacia el exterior. La aviación de combate está limitada, la Armada Bolivariana es inoperativa, y las fuerzas terrestres carecen de movilidad estratégica. No existe logística para desplegar tropas fuera del país ni para sostener una operación más allá del eje Caracas–Maracay. (Brookings Institution, 2021; Human Rights Watch, 2022)

En cuanto a la represión interna, el régimen depende más de la inteligencia, la Milicia Bolivariana, el FAES y grupos irregulares como colectivos o elementos armados del Tren de Aragua. Un levantamiento opositor estructurado que contara con aviación o apoyo externo superaría fácilmente las defensas del régimen en muchas regiones, a excepción de Caracas. La supervivencia del aparato depende de la represión política, no del poder militar convencional.

Conclusión estratégica

El sistema de defensa aérea venezolano está capturado por intereses políticos y criminales. La ayuda extranjera solo fortalece enclaves específicos del régimen y no contribuye a restaurar capacidades institucionales reales. El país permanece vulnerable a violaciones aéreas, penetración del narcotráfico y colapso regional en caso de presión militar organizada. Con una calificación global de 2/10, el aparato de defensa requiere una depuración institucional profunda y un rediseño estratégico completo para volver a ser un instrumento al servicio de la soberanía nacional. (Congressional Research Service, 2023; Romero & Tochterman, 2024)

Referencias

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).