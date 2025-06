Se recrudece la pugna por la alcaldía de Hialeah: Jesús Tundidor oficializa su candidatura

Florida René García oficializa candidatura a alcaldía de Hialeah: "Estoy listo para servir donde más me necesite el pueblo"

Cambio de rumbo

El concejal reconoció que siempre consideró postularse para el “importante puesto” de alcalde de la ciudad, pero se retrajo, tras el anuncio de su amigo, el comisionado René García, quien también manifestó su intención de aspirar a la alcaldía. “No sé si René continúa con el deseo de ser alcalde. Si finalmente aspira, tendremos que tener una conversación al respecto”, dijo Tundidor, quien ya retiró su candidatura a la comisión condal.

Renuncia anticipada y estrategia de campaña

Tundidor adelantó que, conforme a la ley electoral de Florida, en breve presentará su carta de renuncia al cargo de concejal efectivo el 13 de enero de 2026, fecha en la que juraría como alcalde si resulta electo. El plazo legal que tienen los oficiales electos para presentar dicha renuncia vence el 27 de junio, por lo que se anticipa anuncios similares de otros miembros del Concejo.

“Yo estoy haciendo campaña desde el momento que me eligieron concejal en 2019”, afirmó. Señaló que siempre ha mantenido contacto cercano con la comunidad mediante reuniones vecinales, encuentros informales y a través del propio trabajo en el Concejo. “Ahora vamos a formalizar esta campaña, tocando puertas y anunciando que aspiro a ser el próximo alcalde, algo que hasta ahora no podía hacer al no estar oficialmente postulado”, precisó.

Apoyos y logros

El ahora candidato dijo estar conformando su equipo de campaña y aseguró contar con respaldo de funcionarios electos a nivel municipal, condal y estatal, aunque prefirió no revelar nombres por el momento.

Durante sus cinco años como servidor público, Tundidor ha sido presidente del órgano legislativo municipal, en los últimos comicios fue reelegido al escaño sin oposición, y entre sus logros destacan, la implementación de nuevas tarifas de impacto a los urbanizadores y haber impulsado un programa local de vivienda asequible para mitigar la crisis habitacional que afecta a una comunidad de 230.000 residentes, donde el ingreso promedio por hogar es de 38.471 dólares, según el último censo.

En la contienda por la alcaldía, Tundidor deberá enfrentarse a García -si finalmente se decide-, al exconcejal Bryan Calvo y algunos analistas políticos no descartan que se sumen el concejal Carl Zogby y la alcaldesa interina Jackie García-Roves.

