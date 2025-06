El dilema monetario de Lula: La unidad de los BRICS elude a Brasil y América Latina

Lula, que alguna vez fue el más ferviente defensor de una identidad financiera unificada para los BRICS, ahora se enfrenta a los límites de la influencia de Brasil.

“No podemos seguir atrapados en el pasado, encadenados a sistemas financieros que no fueron diseñados para nosotros”, dijo Lula en un reciente discurso ante la Confederación Nacional de la Industria.

Cada vez más, parece menos el fundador de un nuevo orden financiero y más un mediador en un bloque dominado por intereses nacionales en competencia.

Un anfitrión frustrado y una región como pasajera

Si bien Brasil tiene un asiento en la mesa de los BRICS, no controla la agenda. Para gran parte de América Latina, el bloque ha ofrecido más retórica que resultados. A pesar de declaraciones reiteradas y la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), los beneficios tangibles para la región siguen siendo limitados (Reuters, 2025c; New Development Bank, 2025).

La reciente adhesión de Colombia al NDB ha traído poco en términos de infraestructura nueva o financiamiento efectivo (AP News, 2025). La entrada de Argentina a los BRICS en 2024, durante su crisis económica, aún no ha producido un alivio fiscal significativo. Mientras tanto, países como Chile, Perú y Uruguay, que mantienen lazos más estrechos con instituciones occidentales, continúan al margen de la iniciativa.

“BRICS ofrece solidaridad simbólica”, afirma Paulo Velasco, profesor de relaciones internacionales en Río. “Pero estructuralmente, refuerza las mismas jerarquías de las que América Latina ha intentado escapar durante décadas.”

La decepción del Banco de Desarrollo

Lanzado en 2015 para financiar infraestructura en el Sur Global, el impacto del NDB en América Latina ha sido, como mucho, modesto. Según sus propios datos, solo el 14,8% del total del financiamiento aprobado ha sido destinado a países latinoamericanos, principalmente a Brasil y en su mayoría para proyectos ya aprobados (New Development Bank, 2025). En contraste, los principales receptores siguen siendo China e India.

Este desequilibrio de financiamiento revela un problema estructural más profundo. Aunque los BRICS son un foro de consenso, su toma de decisiones y la distribución de capital favorecen fuertemente a sus mayores miembros asiáticos. Sin reformas de gobernanza, el bloque corre el riesgo de replicar las mismas desigualdades que se propuso combatir.

¿Plataforma comercial o instrumento de influencia?

BRICS Pay, una plataforma digital de pagos, ha sido presentada como un avance en los esfuerzos de desdolarización. Sin embargo, expertos advierten que podría servir más a la estrategia geopolítica de China que al empoderamiento regional. El comercio en yuanes se está expandiendo, mientras que monedas como el real brasileño y el peso argentino siguen siendo periféricas y volátiles (Coquidé et al., 2023).

“Esto no es desdolarización. Es una posible re-yuanización”, señaló un funcionario financiero latinoamericano.

Los patrones comerciales tampoco han cambiado. América Latina sigue exportando materias primas e importando bienes manufacturados de alto valor, especialmente de China. La dependencia estructural es económica, pero sus consecuencias son estratégicas.

La apuesta multipolar de Lula y el camino a seguir

Ante el escaso progreso hacia reformas dentro de los BRICS, Lula ha intensificado su mensaje diplomático. Continúa promoviendo la soberanía financiera, la resiliencia regional y un BRICS que refleje las aspiraciones del Sur Global. Estos temas resuenan, pero sin un cambio institucional tangible, su impacto sigue siendo meramente simbólico.

Si Brasil pretende fortalecer su papel en la configuración de normas internacionales, quizás deba mirar hacia otros espacios. Fortalecer iniciativas regionales como CELAC y MERCOSUR podría ofrecer una cooperación financiera más enfocada. Estos foros, aunque más pequeños, pueden brindar mayores coincidencias de intereses y un espacio más claro para el liderazgo.

“Si Brasil y sus aliados quieren una influencia real”, dijo un exministro de Finanzas, “deben exigir equidad basada en normas, no solo inclusión ceremonial”.

Conclusión: presente en la mesa, ausente en el diseño

La cumbre de Río probablemente exhibirá una retórica fuerte sobre solidaridad, desarrollo y soberanía. Pero a menos que se emprendan reformas estructurales, los BRICS seguirán funcionando como un escenario geopolítico dominado por unos pocos, en lugar de una plataforma para el avance colectivo.

América Latina puede tener un asiento en la mesa. Pero aún no tiene voz en el diseño del plano.

Publicado en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²).