El expresidente Pepe Mujica se enfrenta la fase terminal del cáncer que le aqueja

Toolansky, también expresidenta, señaló en la radio local Sarandí que realizan todo lo necesario para que Mujica viva el último pasaje de su vida "lo mejor posible". Asimismo, explicó que el exmandatario no acudió a las elecciones regionales del domingo 11 de mayo porque su médico le recomendó no salir dado su estado de salud.

"Esto tiene un final anunciado", expresó Lucía Topolansky. A su vez, la esposa del exmandatario indicó: "Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible", añadió.

Por su parte, el presidente Yamandú Ordi, delfín de Mujica, pidió respeto por la intimidad del exguerrillero. Pepe Mujica gobernó Uruguay desde 2010 hasta 2015. "Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave. “No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo. Él sigue siendo muy útil para esas conversaciones de media hora, una hora, dos horas, donde te traés un paquete de ideas y de sensibilidades que nos vienen muy bien y las precisamos mucho”, comentó Orsi.

Avance de la enfermedad

En enero de este año, Pepe Mujica dijo que el cáncer de esófago que sufre se extendió a su hígado y que no podía detenerse el avance de la enfermedad. "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", señaló entonces el dirigente.

Mujica, exguerrillero, fue diagnosticado con cáncer de esófago en mayo de 2024.

FUENTE: Con información de AFP/ El Observador