Expresidente Pepe Mujica revela que el cáncer hizo metástasis: "Me estoy muriendo"

"El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni una cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta", declaró Mujica en una entrevista realizada el martes y publicada este jueves.