Florida: migrantes legales tendrán que renovar sus licencias de conducir cada año, según nueva política

MIAMI. - Según la nueva política migratoria de Florida, alineada a las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump, a aquellas persona no inmigrantes y los que realizan ajuste de estatus migratorio para residir en el país legalmente, se les exige renovar sus licencias de conducir a partir de la fecha de vencimiento indicada en los documentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

A través de un comunicado de prensa, emitido por la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado Miami-Dade se informa acerca de los cambios que hizo el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) en la emisión y renovación de licencias de conducir y tarjetas de identificación para personas no inmigrantes.

"En Florida, una licencia de conducir de no inmigrante se emite a personas que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes, pero que tienen una presencia legal válida en el estado, a menudo como resultado de su visa o estatus migratorio", dice el comunicado.

De conformidad con los Estatutos de Florida 322.051 y 322.18, las licencias emitidas a extranjeros que tienen presencia legal válida en el estado, como resultado de su visa o estatus migratorio, expirarán en la fecha de vencimiento establecida en el documento de identidad, lo que obligará a los inmigrantes renovar sus licencias anualmente.

Vigencia inmediata

"Todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas a no inmigrantes serán válidas solo hasta la fecha de vencimiento que figura en la documentación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) del solicitante, sin exceder un año", reza el comunicado del recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández.

Agrega que si el documento de identidad del solicitante no contiene fecha de vencimiento, "la validez de la credencial estará limitada a un año a partir de la fecha de emisión".

Esta medida, que tiene vigencia inmediata y sin período de gracia, se aplicará a todos los solicitantes no inmigrantes de licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado.

Florida se alinea al REAL ID

"La Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado Miami-Dade no es la autoridad emisora de esta política, pero está ayudando a garantizar que los residentes estén informados y preparados", agrega el documento compartido con los medios este lunes, 12 de mayo.

De acuerdo con funcionarios estatales, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados implementó estos cambios con la finalidad de alinear las licencias del estado con la Ley de Real ID en aras de mejorar la seguridad en la entidad.

Desde el 7 de mayo, el gobierno les exige a los estadounidenses y extranjeros con estatus legal en el país contar con una REAL ID, una licencia de conducir o tarjeta de identificación que cumpla con los estándares federales de seguridad, además de pasaporte —en caso de ser extranjero— y otros documentos, para conducir, abordar vuelos nacionales y acceder a ciertas instalaciones gubernamentales.

"Un nivel extra de seguridad"

La Ley Real ID, promulgada por el Congreso en 2005, adoptó las recomendaciones de la Comisión del 11 de septiembre, que pedía al gobierno federal establecer "estándares para la emisión de fuentes de identificación, como las licencias de conducir", con el objetivo de aumentar la seguridad al momento de emitir identificaciones y licencias de conducir en el país.

En una entrevista con DARIO LAS AMÉRICAS, el recaudador de impuestos instó a los ciudadanos a obtener una REAL ID, como exige el gobierno federal desde el miércoles pasado.

Afirmó que el REAL ID, que es aquella licencia de conducir o ID en cuya esquina superior derecha aparece una estrella amarilla, es un "nivel extra de seguridad".

"Si tu licencia o tu ID no tiene una estrellita amarilla, no podrás abordar vuelos nacionales. Necesitarás pasaporte o passport card (...) Esto es un tema de seguridad nacional. Hay que estar preparados", aseveró Fernández, al advertir que quienes no conducen y usan una ID estatal también deben obtener un Real ID, si quieren realizar trámites federales o tomar vuelos internos.

FUENTE: Con información de comunicado de prensa / Redacción DLA / AS.com