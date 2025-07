El mundo digital aúpa el populismo sobre la democracia, ¿cómo enfrentar el quiebre epocal?

MIAMI.- “¿Macro civilización con o sin culturas ni naciones?”, fue el tema central del V Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, en el cual académicos subrayaron la necesidad de recurrir a lo humano y a la cooperación entre países para enfrentar el quiebre epocal representado por la globalización y el populismo vs. democracia.

Participaron cuatro de los 12 profesores convocados en este quinto ciclo. Estos fueron Guillermo Jensen, doctor en Derecho, con el tema “La batalla cultural y las probables bases de la convivencia”; Asdrúbal Aguiar, doctor en Derecho, con el tema “El inevitable impacto de la Inteligencia Artificial: ¿Se agota la aproximación entre la razón y la fe?”.

También, Santiago Fernández Ordóñez, decano de la Escuela de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, con el tema “Pensar globalmente y actuar localmente: ¿localidad o localización?”; y Jesús María Alvarado, director de la Escuela de Posgrado de esa universidad, quien abordó el tema de la “Reconstrucción del principio de la subsidiariedad: ¿individuo, para la libertad?, ¿familia instantánea o transgeneracional?, ¿nacionalismos regionales o nacionales? ¿mundo globalizado o globalista?”.

El Seminario en su quinta edición forma parte del Programa Multinacional de Estudios Avanzados y fue organizado por el Grupo IDEA, el Miami Dade College, la Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos, MDC; y el Institut for Freedom of the Americas, entre otras organizaciones.

Cooperación vs. globalización

En sus palabras de apertura, el expresidente Pastrana se refirió a la crisis de la democracia y de los estados modernos y sus formas de gobernabilidad, frente a la globalización impulsada por la tecnología y la inmediatez que “está erosionando las nociones de soberanía, identidad y pertenencia”.

“Esto ha generado una dispersión social que debilita los Estados y sus culturas nacionales, y favorece a ciertos actores con sesgos oportunistas y la promoción de identidades fragmentadas y el fenómeno masivo de migraciones”, añadió.

En este contexto, destacó el surgimiento de la tensión entre la globalización que promueve la estatización y deslocalización, y la Nación que busca rescatar el sentido de pertenencia en el marco del tradicional Estado-Nación.

Aunque precisó que no existe una respuesta única para encontrar el camino correcto, resaltó dos “certezas”: la primera, el Estado Nación se encuentra en redefinición y de poner a prueba su capacidad de gobernar y mantener la cohesión social. Y la segunda, la relevancia de los nacionalismos que se entrelazan con el populismo que apela a emociones populares para movilizar apoyos.

“Estamos en la obligación de repensar y examinar las instituciones democráticas y el rol que debe cumplir una ciudadanía cada vez más global”, acotó.

Geopolítica de la incertidumbre

Definió entonces el momento actual de la política internacional como el de la geopolítica de la incertidumbre.

“La geopolítica ha regresado con ímpetu al tablero internacional, especialmente con el arribo de una nueva administración a la Casa Blanca y su interés en recuperar liderazgo y poder”. Se caracteriza, según dijo, por su fragilidad, polarización y fragmentación bajo la competencia estratégica entre EEUU y China, seguida de naciones revisionistas como Rusia e Irán, “dibujando un norte más de confrontación y menos de cooperación”.

“En este contexto, 2025 podría sintetizarse en tres palabras: incertidumbre, cambio y conflicto. La cuestión es si el cambio de paradigma ocurrirá en mesas de negociación o campos de batalla, pero representa un cambio profundo, un cambio de época, en el cual el orden liberal está bajo ataque, al igual que los acuerdos, instituciones y principios democráticos”.

Tras identificar “grandes tendencias que marcaran el curso de los próximos años”, como la inteligencia artificial y la tecnología como un nuevo campo de batalla, y las deportaciones y tensiones entre la política y el estado de derecho en materia migratoria, afirmó que “el gran rival es la construcción de un nuevo orden liberal liderado por Estados autoritarios que rechazan el modelo de la democracia liberal y cuestionan desde adentro el sistema en sí mismo”.

“La gran incógnita es cuál será el resultado final de ese proceso de cambio y competencia”, dijo. Y consideró que el gran desafío mundial está en la renovación de liderazgos democráticas, fortalecimiento de partidos y parlamentos, y de garantías a la oposición para alcanzar los necesarios contrapesos a los gobernantes.

Urgió un multilateralismo renovado. “El reto es renovar el multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas y encontrar acuerdos complementarios que permitan una mayor gobernanza en tres pilares claves: paz y seguridad; democracia y derechos humanos; y desarrollo”, advirtió

“Ante la geopolítica de la incertidumbre la ruta a seguir pasa por la cooperación, la solidaridad y la unión bajo el apego de principios democráticos, la defensa del derecho internacional y el multilateralismo renovado”.

Lo digital y el Estado constitucional

Aguiar enfatizó en su disertación el “quiebre epocal”, que representa el impacto del mundo de lo digital que disuelve espacios para instalar sus imaginarios deslocalizados en los ciudadanos de redes, sobre la historia de los pueblos y las civilizaciones, y la persona humana en sí misma.

Basado en autores, se refirió a cómo tras la victoria del orden liberal, las élites políticas siguen atadas a antiguos cánones institucionales y constitucionales, y gobernantes y líderes políticos al advertir que las viejas ataduras constitucionales del Estado moderno ya no les sirven, apelan “al narcisismo digital y reducen la realización de las políticas públicas a una cuestión de redes”.

“No solo se ha reducido y se le ha puesto término a la experiencia liberal y al Estado constitucional y democrático de Derecho. Se aúpa al populismo, como fórmula para atenuar la incertidumbre. Y en ese juego sin reglas ni fronteras y de ruptura de los pactos constitucionales, lo que ha sobrevenido es la legalización de la ilegalidad”.

Señaló las experiencias de rupturas constitucionales sobrevenidas como en los casos de Venezuela (1999), Bolivia (2007), Ecuador (2008), y “en las que se empeñan actualmente México, España y Colombia, han significado rupturas en paralelo con las tradiciones culturales judeocristianas, mixturadas y decantadas sobre el Atlántico mediterráneo a lo largo de milenios”.

Hizo referencia a las realidades contrapuestas de lo global y local, y de un equilibrio que ambas necesitan en reciprocidad, e interpeló sobre qué hacer ante este escenario.

“Como la antropología del globalismo no resulta propiamente humana es necesario levantar entonces, como base de la cultura de los nuevos tiempos y ante las nuevas cosas, la perenne bandera del humanismo”.

“Urge recuperar la propia dimensión de lo humano, el sentido trascendente de la existencia”, enfatizó.

Resaltó la importancia de la razón y la fe, como las dos grandes integrantes de la cultura occidental, para atisbar soluciones al dilema de estos tiempos, contra la “peligrosa dictadura posmoderna, la del relativismo”, en palabras del Papa Ratzinger.

Correspondió a Aguiar las palabras de cierre las que reiteró el nuevo desafío de Occidente, ponerle fin al cinismo frente a las propias creencias y tradiciones, y a hacer respetar “la verdad” frente a la “legalización de la ilegalidad”

FUENTE: V Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad