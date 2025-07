Régimen chavista mantiene asedio a activista Andreina Baduel: "No tenemos miedo"

Indicó que la persecución del régimen no detendrá su lucha política y su actividad dentro del Comité por la Libertad de Los Presos Políticos.

"A mí me criminalizan por ser la voz de más de 1.000 familias con presos políticos en Venezuela. Pero no me van a callar. Nos están subestimando. Porque esta situación, lejos de paralizarnos, nos reafirma en la verdad, nos convoca a seguir con más fuerza, a resistir con más fe, y a decir, de frente, que no vamos a parar hasta que todos los presos políticos estén libres", sostuvo.

Próxima protesta

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó para este viernes 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, a una protesta en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas y en más de 15 ciudades del mundo. La escogencia de la manifestación ha sido vinculada con la canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles, que será en octubre.

"No puede haber canonización mientras haya inocentes tras las rejas. No puede haber perdón sin justicia. No puede haber santidad celebrada mientras haya tortura y persecución. Somos una Venezuela que cree. Una Venezuela que lucha. Una Venezuela que no se rinde", dijo Andreina Baduel.

