Trump: "Es muy probable que despida pronto al presidente de la Reserva Federal"

Los consultados por New York Post confirmaron un informe anterior de Bloomberg News, que citaba a fuentes familiarizadas con el asunto, según el cual Trump discutió el plan con legisladores republicanos en el Congreso.

Una fuente cercana al comandante en jefe de la administración, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a The Post la naturaleza de esas conversaciones con los republicanos del Congreso.

"Los republicanos expresaron su aprobación por su despido. El Presidente indicó que probablemente lo hará pronto", dijo la fuente.

La noticia llega en un momento en que Powell ha sido duramente criticado no sólo por negarse a recortar las tasas de interés sino a torpedear las políticas económica del actual gobierno.

Powell, uno de los responsables de la inflación

Powell estuvo un año y dos meses durante la administración de Joe Biden dejando que la inflación llegara a niveles históricos sin hacer absolutamente nada. Hasta que en marzo de 2022 inició un proceso de subidas de tasas y otras medidas, después que los niveles inflacionarios llegaran a 9,1% (de manera oficial).

Economistas independientes y conservadores indicaron que la inflación realmente se ubicó entre el 11% y el 13%. Algunos hablan incluso de un 16%.

Las declaraciones de las fuentes ocurren después de que un alto funcionario de la administración calificó de "testimonio engañoso" ante el Comité Bancario del Senado el 25 de junio sobre la remodelación de la sede del Banco Central en Washington D. C., con un costo de 2.500 millones de dólares, al estilo del "Palacio de Versalles".

Powell, ante el interrogatorio de legisladores republicanos, incluido el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, negó la información exclusiva de The Post sobre las lujosas renovaciones de las oficinas de la Reserva Federal.

Powell, de 72 años, criticó duramente la cobertura del escándalo por parte de este periódico, calificándola de "engañosa e inexacta", a pesar de contradecir directamente los propios documentos de planificación del proyecto, firmados en 2021.

Otro funcionario de la administración Trump declaró a The Post que el abogado de la Casa Blanca cree que la Reserva Federal infringió las normas de planificación de Washington D. C. al no presentar ninguna revisión a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

FUENTE: Con información de New York Post.