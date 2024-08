General revela dónde opera personal de seguridad trasladado desde La Habana a Venezuela en vuelos irregulares recientes

El general Rivero relató que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), mediante un comunicado intentó negarlo y alegó “que sus compatriotas se mueven a Caracas en respuesta al intercambio, reemplazo y relevo de personal a través del Convenio Cuba Venezuela. También el comunicado del MINREX que esos viajes “son normales” en el contexto de ese plan.

Sin embargo, "es claro que ha llegado más personal de seguridad en los últimos meses, semanas y días, evidenciado por los aviones que salieron desde La Habana rumbo a Caracas", apunta Rivero.

Acotó que “el mayor número de personal de seguridad ha llegado a Venezuela mezclado con aquellos que forman parte del referido Convenio, entre estos, médicos, y en un concepto más ampliado, personal del sector salud”.

El general retirado añadió que lo que ha llegado desde La Habana “a Venezuela es un personal con un adiestramiento superior y más profesional en el ámbito de seguridad instalándose en diferentes lugares de la geografía nacional a través de las distintas unidades militares REDI (Región de Estratégica de Defensa Integral)”.

Rivero tiene en su poder información de que esa plantilla foránea se encuentra en la Gran Caracas, incluyendo los estados Miranda y Vargas, asimismo, en Aragua, Lara, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Bolívar y Monagas.

Insistió en que el personal cubano de seguridad ha crecido en tres áreas: “Mecanismos de detención y persecución. Una actuación que acompaña a la policía, militares y colectivos que entran a las casas y se llevan a personas inocentes secuestradas. Si vemos todas esas imágenes y vídeos, encontramos una similitud total y absolutamente con lo que sucede en Cuba. Esa práctica la vinieron a inculcar, la vinieron a inducir y la tienen preparada desde antes de las elecciones, en forma masiva y multiplicada en todo el país”.

La segunda área de acción de las personas que han llegado de Cuba a Venezuela en días recientes, está relacionada “con el asesoramiento militar cubano que funciona en el Fuerte Tiuna - amplía el general Rivero-, el principal complejo militar en Caracas, en donde ha aumentado la cantidad de cubanos en el contexto de un denominado plan de emergencia que tienen para poder actuar en las diferentes guarniciones militares conjuntamente con los REDI”.

En tercer lugar “está la presencia cubana en el relevo del personal de seguridad dentro del Palacio Presidencial de Miraflores: la Guardia de Honor Presidencial, lo que es la brigada militar porque ha habido uniformados que se han manifestado en contra por lo que Maduro y muchos jefes no confían en la fuerza militar propia reforzando así los anillos de seguridad con gente de confianza, entre éstos los cubanos, como lo citó DIARIO LAS AMÉRICAS”, agregó Rivero.

En contra

Instó al ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba a negar lo que estoy diciendo “porque tengo los elementos probatorios y tarde o temprano saldrán a la luz pública”.

Enfatizó que “hay una violación fragante de la soberanía nacional” lo cual comenzó a denunciar internamente en la Fuerza Armada durante 2008 y 2009. “Posteriormente en 2010 lo dije públicamente y la Fiscalía General Militar nunca hizo nada (…) Ahí siguen los cubanos, los rusos y los iraníes reforzando la base del sostenimiento que tiene este régimen”.

No son vuelos normales

Insistió en que los vuelos desde la Habana aumentaron su frecuencia y no son “normales como lo dijo falazmente la cancillería cubana a través de un comunicado publicado en Granma avalando la gran mentira que se cierne sobre Venezuela para sostener el poder por parte de quien lo usurpa ilegítimamente en este momento como lo es Nicolás Maduro”.

Enfatizó que “Cuba siempre ha mantenido su campaña manipuladora de mentiras de engaño en la población sobre el orden internacional. Pero no me pueden negar lo que estoy diciendo” (…) Hay militares cubanos y oficiales de inteligencia en mayor cantidad en estos momentos en Venezuela”, insistió el general Rivero

Injerencia

Rivero asegura tener la información “comprobada sobre la injerencia cubana en el Sistema de Identificación y Extranjería y Migración venezolana a través de una sala situacional que funciona en la Universidad de Ciencias Informáticas en La Habana que fue creada y reforzada entre 2007 y 2010 por Hugo Chávez confabulado con Fidel Castro”.

Con la entrega del proceso de elaboración de cédulas, pasaportes, prácticamente se otorgó el control absoluto del sistema de identificación por parte de los cubanos, refirió el general retirado.

“Eso no es mentira . El ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela que tenía ese servicio fue violentado en su soberanía entregado al convenio con Cuba. Bajo esta premisa no solamente se cedió la parte policial, sino la inteligencia y lamentablemente un área tan emblemática y sensible como lo es el Sistema de Identificación”.

Abrumadora mayoría

“Afortunadamente para la población, recalcó Rivero en esta oportunidad, con la abrumadora mayoría no hubo posibilidad de un manejo informático o matemático que pudiera quebrantar la voluntad del pueblo venezolano como ocurrió este 28 de julio, donde obtuvo la victoria al Edmundo González Urrutia, algo que no van a poder desmontar”.

“Se superpuso esa necesidad imperiosa de cambio al manejo doloso fraudulento injerencista de nuestra soberanía y con el aval lamentablemente de militares del alto mando militar, sobre cuyos hombros hoy pesa lo que está sucediendo en Venezuela y sobre todo con el baño de sangre que señaló el dictador Nicolás Maduro”, dijo Rivero.

Explicó que desde el 11 de abril 2002 ha habido una unidad especial cubana, y aunque todavía, hasta la fecha, ese personal no está presente en el primer anillo de protección, “sí siempre está encubierto, de manera prioritaria, en las tomas de decisiones de la seguridad de Nicolás Maduro”.

En 2012 Rivero ofreció unas declaraciones de la cantidad de cubanos que bajo el convenio Cuba-Venezuela existían en Venezuela: que iban y venían reforzándose fundamentalmente en el área militar.

Considera que “detrás de los cubanos han estado siempre los rusos. Putin es la cabeza fundamental de este proyecto que antecede incluso a la llegada de Chávez. Esto es un proyecto soviético de conquista de Venezuela para el comunismo y por supuesto a través del petróleo lograr la integración latinoamericana en un solo bloque para contraponer a los Estados Unidos, la cabeza del liderazgo de libertad y democracia en occidente”.

Indicó que a Nicolás Maduro lo sostienen dos personas en el plano militar: Diosdado Cabello, segundo al mando del PSUV, que manipula la Fuerza Armada y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, “quienes se han arrodillado al régimen cubano”.

Del actual ministro de la Defensa, Rivero puntualizó que tiene 10 años en el poder “sin ejecutar su deber” cumpliendo un “compromiso espiritista con Hugo Chávez” y una sumisión en su relación con los cubanos.

Informes de inteligencia dan cuenta de que la Fuerza Armada no es leal a Nicolás Maduro en forma unánime y por eso su desconfianza y temor, finalizó el militar retirado.

Antonio Rivero fue director de Protección Civil y uno de los funcionarios que gozaba de mejor reputación en el gobierno. Anunció su "retiro voluntario" del cuerpo castrense debido a la "presencia e intromisión de militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional".

FUENTE: OPINIONES DEL GENERAL RETIRADO VENEZOLANO ANTONIO RIVERO / REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS