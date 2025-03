Asociación Cubana aboga ante gobierno de República Dominicana por situación de connacionales

Añadió que el encuentro fue posible gracias a las gestiones del exministro Pelegrin Castillo y a la cita también asistieron Alberto Marrero, vicepresidente de la Asociación Cubana en República Dominicana, y el padre Gustavo Carles.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Fernández señaló que el encuentro con el funcionario del Gobierno de Luis Abinader fue en el Palacio Presidencial. Refirió que el ministro tomó nota de lo conversado y aseveró que uno de los aspectos abordados fue la necesidad de regularizar a los cubanos en el país, donde se encuentran entre 10 y 15 mil exiliados de la isla.

"Es muy amplio el rango porque no tenemos el registro, tenemos el estimado con unos datos que nos dio la Junta Central Electoral y allí le sumamos un porcentaje de cubanos que han emigrado desde distintas vías; han entrado vía Haití, vía legal con visa. Pero, al final, la visa se ha vencido y se han quedado. Esos cubanos están en una situación irregular: los primeros están indocumentados y los segundos están en un limbo migratorio. El país ahora mismo no tiene un sistema de regularización de inmigrantes y tenemos muchos cubanos profesionales que le aportan al país y no tienen ninguna documentación, no pueden hacer gestiones de bancos, ni inscribir sus hijos en las escuelas, se complica todo", expresó.

El activista indicó que de allí la necesidad de abogar por los cubanos. Afirmó que la situación geopolítica de República Dominicana con Haití hace que cualquier gestión sea más compleja, especialmente ante la situación fronteriza.

"Nosotros defendemos a capa y espada el hecho de que la situación que atraviesa el cubano, no solamente en República Dominicana, sino en cualquier parte del mundo, obedece a la situación política de Cuba desde hace más de 65 años. Incluso, hemos tratado de librar una batalla cultural con el cubano que se ha empecinado en creer que sale de Cuba por un tema económico, el tema económico es la consecuencia de la situación política del país, donde hay un solo partido, donde no hay libertades y están coartados todos los derechos", puntualizó el presidente de la Asociación Cubana en República Dominicana.

Gestiones del exilio

Por otra parte, José Alberto Fernández dijo que, en la cita con el ministro Bautista, también se planteó el caso de Miguel Díaz Bauzá, preso político cubano con más de 30 años en la cárcel, actualmente de 81 años de edad y quien se encuentra enfermo.

"Aparentemente aquí hay familiares de Díaz Bauzá y queremos ver si, vía República Dominicana, a solicitud de organizaciones en el exilio radicadas incluso en Miami, se pudiera hacer una gestión política humanitaria de manera que le den la libertad y pueda terminar sus días aquí", indicó. Agregó que la dictadura cubana ha ido sumando cargos a Díaz-Bauzá para mantenerlo en prisión.

Miguel Díaz Bauzá fue acusado por el régimen cubano de los delitos de infiltración, entrada ilegal al país, terrorismo y “otros actos contra la seguridad del Estado” luego de desembarcar en 1994 en las costas cubanas para organizar un levantamiento armado contra la dictadura de Fidel Castro.

Asimismo, la Asociación Cubana en República Dominicana solicitó una "posición más firme" del Gobierno de Luis Abinader contra la dictadura y pidió no invitar a Cuba, junto a Nicaragua y Venezuela, a la Cumbre de las Américas.

"Históricamente, los gobiernos dominicanos le han dado un espaldarazo al régimen de Cuba, y nunca se han plantado firme", subrayó José Manuel Fernández.

Agregó que su solicitud es que haya un gesto de respeto hacia el pueblo cubano "y los millones de exiliados cubanos que estamos en el mundo", todo esto "en congruencia con la misma línea que ha trazado el Gobierno del presidente Abinader frente a la dictadura en Venezuela".

FUENTE: Con información de José Alberto Fernández /Cubanet