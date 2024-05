Aviones procedentes de Cuba arriban de forma inusual a Caracas de cara a elecciones

Este 16 de mayo, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel recibió la visita del canciller venezolano, Yván Gil, a quien ofreció mantener el “invariable apoyo" al régimen de Maduro y la cooperación "para lo que sea, mientras ustedes la necesiten”, según informaciones trascendidas desde la isla caribeña.

Milicianos de Cuba en Venezuela, para qué

Aunque ha sido usual la llegada a Venezuela de aviones procedentes de Cuba, especialmente durante el mandato de Hugo Chávez (1999-2013), llama la atención en Maiquetía en este momento, el arribo intempestivo de tres aviones este martes, según reportes periodísticos.

Al aeropuerto internacional, que recibe y despacha aeronaves solo de la línea boliviana en la madrugada, llegaron tres vuelos de Cubana de Aviación a la 1:10 am, 3:20 am y 4:00 am a la rampa 4 que es de uso restringido para el Ejecutivo y representantes de gobiernos aliados, y de cada aeronave bajaron 140 pasajeros con vestimenta informal.

“Sin pasar por la aduana, los pasajeros subieron a camionetas van o a autobusetes pequeños y, por conversaciones que se escucharon allí, iban a ser llevados a barriadas de la periferia de Caracas, unos a Catia, otros hacia Petare y otros a Guarenas Guatire”, afirma el citado reporte periodístico. Las localidades están ubicadas en el centro y este de Caracas, consideradas estratégicas en la capital.

“La fuente me da fe de que estos tres vuelos llegaron porque estaba allí, pero otros de sus compañeros le han comentado que eso está pasando desde hace varios días con vuelos de Cubana de Aviación que entran de madrugada. Yo le pregunté si son médicos o deportistas y dijo que tienen pinta de milicianos”, indica la experimentada periodista Nitú Pérez Osuna en su reporte.

Otros reportes difundidos señalan que otros vuelos llegaron al aeropuerto el pasado jueves a las 3:30 am y se espera que más lleguen en los próximos días, y sus pasajeros serían distribuidos por el país, con motivo de las elecciones presidenciales.

La llegada de cubanos, especialmente en misión de médicos, a Venezuela lleva más de dos décadas, y en la actualidad no se puede cuantificar la cifra debido a numerosas deserciones. Para su presencia en el país se apeló a la figura de intercambio a través de convenios de salud por petróleo desde el año 2000, cuando Venezuela fue el principal proveedor de crudo a La Habana.

Sin embargo, los envíos de barriles cayeron afectados por la crisis venezolana y el deterioro de la estatal PDVSA, al extremo de llegar a un promedio de 50.000 barriles diarios en 2023.

FUENTE: Con información de NItú Pérez Osuna, diariodecuba.com